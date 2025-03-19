韓啦啦隊朴善珠宣布「來台定居」 原因曝光被讚爆：了不起

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國啦啦隊女孩朴善珠擁有可愛外貌與親民個性，深受粉絲喜愛，經常使用中文與台灣粉絲互動，她曾透露秘密武器就是「ChatGPT付費版」。沒想到她昨（19日）突然宣布，因為想要學習中文，決定來台灣定居讀語言學校，獲得粉絲鼓勵。



韓國啦啦隊女孩朴善珠宣布將來台定居。（翻攝自IG）

朴善珠昨天於社群發文表示，她考慮了許久，決定到台灣就讀語言學校，因為很多人說她在中文方面有天分，因此想認真學習看看。她也強調，「雖然韓國也有補習班，但我更希望能親自在當地學習並體驗文化，所以最終決定要來台灣念書了！」

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此外，朴善珠喊話台灣粉絲及廠商，「希望以後能在台灣更常見面喔！如果你看到這篇文章的話，請多多給這位外國人一些工作機會吧……」貼文曝光後，立刻掀起熱議，大批網友湧入留言區鼓勵，「台灣歡迎你」、「Respect，這個決定要下很大的勇氣，留在韓國一定有工作的。拜託哪個球隊收了他們吧」、「了不起的決定」。

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