晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊繡惠好可愛 到「馬場」替母親買絲巾

母親在菜市場買的200元絲巾用了10幾年破了，楊繡惠霸氣買了2條送母親，看到新絲巾外包裝，大家應該都超羨慕楊母。（翻攝自楊繡惠臉書）母親在菜市場買的200元絲巾用了10幾年破了，楊繡惠霸氣買了2條送母親，看到新絲巾外包裝，大家應該都超羨慕楊母。（翻攝自楊繡惠臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人楊繡惠超可愛，18日在臉書曬出替母親買了2條絲巾，父親竟在一旁打趣問她：「阿惠啊！你買那2條絲巾幾百元啊？」當場讓楊繡惠好無言。

楊繡惠在發文透露，媽媽有條絲巾是在某菜市場買的200元，用了大概10幾年，前晚母親問她：「絲巾破了，要補嗎？」楊繡惠哭笑不得：「現在都民國幾年了？還有人在補破絲巾嗎？」表示隔天幫母親買1條，但楊母說：「買2條好了。」楊繡惠點點頭說沒問題。

楊母開心拿著楊繡惠送她的「馬場」絲巾。（翻攝自楊繡惠臉書）楊母開心拿著楊繡惠送她的「馬場」絲巾。（翻攝自楊繡惠臉書）

因為楊媽不知道，以為楊繡惠會去菜市場幫她買200元絲巾，所以脫口要2條，因為髒了可以洗替換。楊繡惠說，她當然沒去菜市場，「但我去馬場買了2條我覺得適合媽媽用的絲巾」，回家後讓媽媽打開看，並問喜歡嗎？結果楊父問她：「阿惠啊！你買那2條絲巾幾百元啊？」

在楊繡惠曬出送母親絲巾外包裝盒，這可是橘色赫赫有名的愛馬仕呢！難怪她會表示無言，但說：「希望媽媽喜歡。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中