楊繡惠好可愛 到「馬場」替母親買絲巾

母親在菜市場買的200元絲巾用了10幾年破了，楊繡惠霸氣買了2條送母親，看到新絲巾外包裝，大家應該都超羨慕楊母。（翻攝自楊繡惠臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人楊繡惠超可愛，18日在臉書曬出替母親買了2條絲巾，父親竟在一旁打趣問她：「阿惠啊！你買那2條絲巾幾百元啊？」當場讓楊繡惠好無言。

楊繡惠在發文透露，媽媽有條絲巾是在某菜市場買的200元，用了大概10幾年，前晚母親問她：「絲巾破了，要補嗎？」楊繡惠哭笑不得：「現在都民國幾年了？還有人在補破絲巾嗎？」表示隔天幫母親買1條，但楊母說：「買2條好了。」楊繡惠點點頭說沒問題。

請繼續往下閱讀...

楊母開心拿著楊繡惠送她的「馬場」絲巾。（翻攝自楊繡惠臉書）

因為楊媽不知道，以為楊繡惠會去菜市場幫她買200元絲巾，所以脫口要2條，因為髒了可以洗替換。楊繡惠說，她當然沒去菜市場，「但我去馬場買了2條我覺得適合媽媽用的絲巾」，回家後讓媽媽打開看，並問喜歡嗎？結果楊父問她：「阿惠啊！你買那2條絲巾幾百元啊？」

在楊繡惠曬出送母親絲巾外包裝盒，這可是橘色赫赫有名的愛馬仕呢！難怪她會表示無言，但說：「希望媽媽喜歡。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法