晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金秀賢慘了！恐放鳥高雄活動 傳廠商擬求償3千萬

金秀賢（右）親吻金賽綸照片曝光，震撼各界。（翻攝自YouTube）金秀賢（右）親吻金賽綸照片曝光，震撼各界。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢爆出曾與未成年已故韓星金賽綸交往，連日來更被金賽綸阿姨不斷加碼爆料，形象受創引起各界撻伐，他原訂本月底來台預定行程恐生變，傳廠商將向金秀賢求償3千萬元。

相關新聞：金秀賢不肯道歉擔心破產  傳恐賠迪士尼45億

金秀賢原訂3月30日來台參加第2屆「7-ELEVEN高雄櫻花季」，是否如期登台引發關注，對此，主辦單位13日還信誓旦旦稱：「金秀賢來台灣的櫻花季行程，目前沒有收到變更的消息。」暗示他仍會如期登台。

不料今（19）日南韓媒體傳來最新消息，爆料金秀賢極有可能無法來台出席櫻花季，有媒體更以聳動內容唱衰金秀賢：「如果無法依約出席活動，台灣廠商至少向他求償3千萬元違約賠償。」

相關新聞：逼金秀賢道歉！《橫豎》放話：再不認錯公開新證據

在金秀賢出事之前，7-ELEVEN跨海與金秀賢經紀公司洽談合作，計畫自今日起推出一系列以金秀賢為主題鮮食、咖啡商品，並以代言搭配演出方式合作，除有他的肖像出現在全台超商店頭，也將在高雄櫻花季3月30日晚上9點擔任壓軸，個人演出40分鐘，無奈隨著越滾越大風暴，他來台出席活動恐生變。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中