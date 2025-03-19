金秀賢慘了！恐放鳥高雄活動 傳廠商擬求償3千萬

金秀賢（右）親吻金賽綸照片曝光，震撼各界。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢爆出曾與未成年已故韓星金賽綸交往，連日來更被金賽綸阿姨不斷加碼爆料，形象受創引起各界撻伐，他原訂本月底來台預定行程恐生變，傳廠商將向金秀賢求償3千萬元。

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金秀賢原訂3月30日來台參加第2屆「7-ELEVEN高雄櫻花季」，是否如期登台引發關注，對此，主辦單位13日還信誓旦旦稱：「金秀賢來台灣的櫻花季行程，目前沒有收到變更的消息。」暗示他仍會如期登台。

不料今（19）日南韓媒體傳來最新消息，爆料金秀賢極有可能無法來台出席櫻花季，有媒體更以聳動內容唱衰金秀賢：「如果無法依約出席活動，台灣廠商至少向他求償3千萬元違約賠償。」

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在金秀賢出事之前，7-ELEVEN跨海與金秀賢經紀公司洽談合作，計畫自今日起推出一系列以金秀賢為主題鮮食、咖啡商品，並以代言搭配演出方式合作，除有他的肖像出現在全台超商店頭，也將在高雄櫻花季3月30日晚上9點擔任壓軸，個人演出40分鐘，無奈隨著越滾越大風暴，他來台出席活動恐生變。

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