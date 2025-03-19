他靠「莊敬肄業爆紅」 網驚：Andy老師需要這首歌

〔記者陽昕翰／台北報導〕新人王泰翔推出新歌《把你給的愛全部還給你》，歌曲以自己一段無疾而終的感情為題，希望帶給聽者共鳴，放下對感情的執念；近期網紅眾量級的家寧與Andy鬧翻互撕鬧得沸沸揚揚，就有網友留言：「Andy老師需要這首歌！」認為很有感。

王泰翔在2020年於莊敬高職肄業，當時抒發心情寫下自創曲《莊敬肄業喇幹!!!》，當時在網路媒體的轉載意外爆紅，瞬間流量短時間飆升百萬。

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王泰翔推出單曲《把你給的愛全部還給你》。（益想股份有限公司提供）

王泰翔透露，當時謝和弦主動私訊，兩人認識之後，便時常帶著他演出，也累積了一些歌迷與舞台經驗，直呼謝和弦是帶著他進入音樂圈的的貴人。

提到新歌《把你給的愛全部還給你》，王泰翔以一段無疾而終的感情為靈感，分享前陣子跟一個女生處在曖昧狀態的經歷。王泰翔笑說：「當時寫這首歌的時候，是在錄音室邊哭邊寫完副歌，完成整首歌的時候，我也感覺到自己徹底放下了。」

這首歌更讓曾經合作的羅志祥在社群轉發，並表示：「一位需要被大家看見的音樂人。」大讚他的音樂作品有種一拳打進聽者心裡的感覺。

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