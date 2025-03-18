魏如萱首挑戰哭戲！放話「沒在怕」 導演誇大有可期

魏如萱新歌〈你還是你嗎〉MV邀來朱軒洋合作。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」魏如萱新歌《你還是你嗎》MV邀請朱軒洋出演男主角，兩人飾演合作無間的消防緊急救護員搭檔，這也是魏如萱入行以來第一次挑戰在鏡頭前落淚，但她開心說「沒在怕」。

魏如萱新歌〈你還是你嗎〉MV邀來朱軒洋合作。（好多音樂提供）

魏如萱首度跟朱軒洋合作，被他自然真摯的演出所帶動，但上戲前的小插曲，魏如萱至今仍拿來虧朱軒洋，因為開鏡拜拜時，朱軒洋面膜來不及撕下來，就被經紀人拉出來，惹得大家大笑，卻辛苦了魏如萱，第一個鏡頭就是失去搭檔的哭戲，「我手上拿著朱軒洋的照片，一度眼前浮出剛剛拜拜時的面膜臉，差點就笑出來。」

請繼續往下閱讀...

不過她在情緒沉澱後，獻出出乎預期的表演，導演一喊開始，淚水就順著雙頰落下，讓導演相當激賞，接著請魏如萱再「激烈」一點，她也面對鏡頭哭得唏哩嘩啦，最後導演拍上了癮，要她試著再加入更多思念的情緒，結果也是一次到位，導演誇讚魏如萱形塑角色的能力很有後勁，戲路大有可期。

魏如萱新歌〈你還是你嗎〉MV邀來朱軒洋合作。（好多音樂提供）

魏如萱全新專輯《珍珠刑》叫好叫座，於西洋情人節推出「限量預購版」，不但秒殺，預購所附贈的彩蛋單曲CD〈我在紐約打電話給你〉也洛陽紙貴，據傳在二手市場造成瘋搶，竟然飆到1張近萬元，比預購價888元暴漲了10倍之多。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法