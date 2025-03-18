隋棠力挺虐童判死！剴剴案明最終開庭「疾呼法官重判」

隋棠身為3名兒女的母親，痛心剴剴遭虐死而發聲。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市1歲男童剴剴（化名）受虐逾3個月休克身亡，涉嫌多次施暴的保母劉彩萱與胞妹劉若琳手段兇殘引發社會譁然，然而「剴剴虐童致死案」將於明（19日）第四度開庭。對此，「三寶媽」隋棠近日也連續發文關心剴剴案，今更痛心表示，「期望法官能做出最重判決！」

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隋棠育有大兒子Max、女兒Lucy，以及小兒子Olie，身為3寶媽的她連日來持續關注剴剴虐童致死案，不僅於昨日在臉書轉發「虐童致死者判處死刑」連署，同時邀請各界持續關注剴剴案並附議，沈痛表示，「被保母姐（姊）妹虐死的剴剴案，全民都還在看、都在一起關注。想請您一起附議剴剴案。」

如今，隋棠再轉發剴剴虐童致死案的開庭進度，囊括「目前尚未有『判決』出爐」、「正式判刑需等到所有審理程序完成」、「按目前進度，第四次開庭後應該還會有幾次庭審（交叉詰問、辯結、宣判等程序）」等，同時提及明天將是此案的最後開庭日。

同時，隋棠轉發內容也痛心疾呼法官能做出最重判決，並且呼籲民眾能協助的有2點，分別為「致電給自己該區的立委，請他們針對兒虐事件做更完備的修法（因為我們期望要修的加重刑責是刑法，這是立法院的範疇），避免再有下一個剴剴。」、「承上，請關注此案第四次開庭兒福聯盟給的答覆與檢討，並停止捐款給兒福聯盟，避免再有下一個剴剴。」

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