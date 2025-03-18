金賽綸生前多張畫作曝光 詭異風格疑釋放求救訊號

金賽綸於上月16日在家身亡，生前疑因遭金秀賢追討7億賠償金承受巨大壓力。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星金賽綸於2月16日被發現在家身亡，後續接連爆出在未成年時與金秀賢交往、遭討7億賠償金，遭外介猜測是因壓力過大選擇離開人世，金秀賢方則堅稱是在金賽倫成年後才交往，且表示其他傳聞皆是不實謠言。值得注意的是，金賽綸生前多張畫作也被自媒體「橫豎研究所」公開，她的畫風既壓抑又混亂，看的出來壓力非常大。

金賽綸的生前畫作。（翻攝自YT）

金賽綸生前時常靠繪畫紓解壓力，作品在過世後也被公開，其中3張被網友一致公認「在釋放求救訊息」，只見第一張為一個人將舌頭伸出，上方放置一個小人；第二張為一男一女互相擁抱，但臉部卻混雜在一起，血肉模糊、彼此傷害；第三張則是一名少女的背影，看似美好，但實際上卻是被玫瑰花的刺牢牢束縛動彈不得。

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一系列畫作公開後，許多網友紛紛解讀：「好壓抑...她真的有很多不甘心」、「這些都在指控金秀賢對她的pua（控制）吧」、「一男一女那張真的好恐怖，靈氣都被那男的吸走了」。

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