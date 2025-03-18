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香港男神850萬義大利辦婚禮！被要求禁慾原因曝光 尷尬認看A片

Tyson Yoshi唱片記者會，嘉賓王陽明（記者王文麟攝）Tyson Yoshi唱片記者會，嘉賓王陽明（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港男神Tyson Yoshi今天舉辦新專輯《Rocket 666》發片記者會，前輩王陽明現身站台，喜事不斷的Tyson Yoshi去年求婚成功，7月將至義大利舉辦浪漫婚禮，包括婁峻碩、焦凡凡、派偉俊、莫宰羊等圈內好友都會到場見證幸福。

香港男神Tyson Yoshi今天舉辦新專輯《Rocket 666》發片會。（記者王文麟攝）香港男神Tyson Yoshi今天舉辦新專輯《Rocket 666》發片會。（記者王文麟攝）

身材勇猛的Tyson Yoshi這次來台灣宣傳，為了學騎摩托車，不小心被壓到手受傷，記者會前趕緊去推拿治療，手上纏著繃帶露面，他表示：「就筋骨有點受傷，不影響唱歌，應該休息一兩天就好。」他還沒跟未婚妻、家人報備，「他們目前不知道，但我媽媽應該會罵我，說我怎麼這麼不小心。」

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Tyson Yoshi的車友王陽明現身記者會站台，王陽明送上了一把「金鏟子」，希望求婚成功的他能早生貴子，「祝Tyson今年結婚能一舉『得子』跟『得女』，早日湊成一個『好』字。」

身材勇猛的Tyson Yoshi這次來台灣宣傳。（記者王文麟攝）身材勇猛的Tyson Yoshi這次來台灣宣傳。（記者王文麟攝）

非常喜歡小朋友的Tyson Yoshi透露：「其實我想拚個『雙胞胎』，最好一次完成，但真的難上加難。」至於婚禮部分，Tyson Yoshi表示：「大部分都是以未婚妻Christy的想法為主，也讓她一手張羅大小事。」

至於籌備義大利婚禮目前花了多少錢，Tyson Yoshi招認已經燒了港幣200萬（台幣近850萬），她說：「我有設一個門檻，目前這個數字已經『壓線』，要控制預算。」提到未婚妻希望辦完婚禮再來拚生小孩，忍不住開玩笑抱怨：「她最近都在躲我。」言下之意就是得暫時「停機」，認了只能靠看A片發洩。

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