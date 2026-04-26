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娛樂 最新消息

曾馨瑩捐300萬助張清芳行善 台積電宏碁股票大王也來了

張清芳登高一呼，眾多藝人一起參與慈善演唱會。（上引娛樂提供）張清芳登高一呼，眾多藝人一起參與慈善演唱會。（上引娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌壇「東方不敗」張清芳擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使1年，為了籌募長照醫療興建基金，號召眾多藝人齊聚小巨蛋，今（26日）晚在「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」上接力獻唱經典歌曲，許多藝人、名人也發揮愛心，捐款幫助張清芳做善事。

曾馨瑩除了送花，也捐出三百萬行善。（記者陳慧玲攝）曾馨瑩除了送花，也捐出三百萬行善。（記者陳慧玲攝）

李翊君明天生日，今晚先與方芳芳一起上台，並與張清芳一起合唱《這些日子以來》，久違的方芳芳還請全場觀眾一起向李翊君說生日快樂。方芳芳透露，今天很多股票大王都坐在台下，包括台積電和宏碁的高層，張清芳也透露張小燕和他們有個群組名為「鶯鶯燕燕」，方芳芳笑說還好不是叫做「婆婆媽媽」，張清芳說群組裡有人捐出300萬，方芳芳爆料群組裡有這能力的當然就是曾馨瑩，直誇她「人美心善！」

李翊君（左）明天生日，今晚先與方芳芳（中）一起上台。（記者胡如虹攝）李翊君（左）明天生日，今晚先與方芳芳（中）一起上台。（記者胡如虹攝）

除了股票大王，今晚小巨蛋裡也來了許多台灣知名醫院的院長，方芳芳說：「身為好朋友一定要圓阿芳的夢，這是多有意義的事。」並對現場觀眾說：「你們來到現場就是張清芳好朋友。」呼籲看完演唱會，大家可以獻愛心捐款。

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