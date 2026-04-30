報稅季也能翻身 5星座財運爆發 第一名賺到手軟

報稅季節來臨，有5個星座仍能財運亨通。（資料照，記者鄭琪芳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕5月是由春季轉換到夏季的時候，隨著節氣立夏即將在5月5日晚間7：48來臨，代表正式進入夏季。對於許多人來說，5月更重要的一件事就是進入「報稅季」，民眾大呼：荷包又要大失血啦！小孟塔羅雲蔚老師分析，立夏象徵能量轉強、萬物生長，如果能懂得順勢而為，有機會把短期的好運化為實際收入，她點名5大星座，是最狂的吸金焦點。

☛第5名 巨蟹座

人脈變現，財運回流的巨蟹座，在立夏期間能明顯感受到過去累積的人際關係開花結果。無論舊客戶回流、新客戶上門，都能化為實質收入。不需要強求，只要維持和眾人的量好互動，財運自然就會撲到你身上。

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☛第4名 雙子座

移動越多賺得越多的雙子座，立夏期間可謂驛馬星動，透過出差、跨區合作、外地洽談能為自己創造財富。從另一方面來說，這也代表著雙子座該踏出舒適圈了，因為移動才能看見新世界、創造新商機。移動的同時別忘了帶上創意，讓行動力換為收入，愈主動愈有收穫。

☛第3名 牡羊座

靠直覺出手就能讓偏財上門，關鍵在於「敢衝但更精準」的牡羊座，原本就是個行動力高的人，如果能快速做出判斷，在副業方面會有好收穫。懂得在精準時機果斷出手，就能在關鍵時刻賺到意外之財。

☛第2名 摩羯座

苦盡甘來的摩羯座，過去一段時間的付出，在立夏期間逐漸顯現成果。因為努力，摩羯座可能會升遷、加薪或者參與重要合約。這一波的財運都是你過去不斷付出所得到的成果，是穩定的正財。

☛第1名 天蠍座

精準出擊的天蠍座在立夏期間展現出強大的掌控力，無論正財或偏財都收穫滿滿。工作上，可以憑著自己強勁的實力談下高報酬；投資也因為精準判斷抓住獲利時刻。整體財運全面爆發的天蠍座，堪稱立夏期間最大贏家。

☆民俗說法僅供參考☆

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