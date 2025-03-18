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切割親媽！家寧聲明「白話文曝光」 律師揭3大破綻：裝受虐兒

家寧（左）遭Andy指控一家奪權後，今透過律師發出聲明切割親媽。（組合照，翻攝自YouTube）家寧（左）遭Andy指控一家奪權後，今透過律師發出聲明切割親媽。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「眾量級」家寧繼日前遭前男友Andy開撕一家奪權，爾後公司群海娛樂也列出6點聲明反咬，如今她再透過律師釋出獨立性聲明徹底切割母親。針對該份聲明，律師林智群以白話口吻解釋當中內容，同時也揭露其中3處破綻質疑家寧，不諱言嗆「如果要裝受虐兒，麻煩拿出金流證明！」

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家寧今（18日）稍早透過律師代發聲明，指出自己與Andy並未實際參與公司營運，對實際收益狀況皆不甚知悉，曾數度請求群海公司提供財務資料皆未獲妥適回應，表明自己同為頻道創立者，故對於Andy表示未獲應有之報酬能完全理解，贊同相關收益應公平分配，將針對財務資料不明與律師研擬後續對策，同時也會就事件拍片對外說明，承諾未來將以個人名義成立公司或工作室。

林智群律師發文評論家寧今發表的聲明。（翻攝自臉書）林智群律師發文評論家寧今發表的聲明。（翻攝自臉書）

全家被Andy指控已逾一週，如今家寧想靠這份聲明力挽狂瀾，卻仍遭外界認為是在切割母親以及群海公司，律師林智群則以白話口吻解釋聲明內容，戲稱「壞事都是張媽媽／群海做的，我也是領月薪的，窩（我）什麼都不知道！我也曾經要求提供財務資料，媽媽很壞都不給，我現在也考慮要告群海娛樂公司。我現在要拍片、開公司，請大家多多支持。」

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然而，林智群同時也向家寧提出3點質疑，首先「如果要裝受虐兒，麻煩拿出金流，證明自己每個月也是領55000。」第二，另外提出母女間的對話紀錄，證明自己多次向張母要求看帳被拒絕或推拖；最後，林智群也要家寧解釋，「為什麼她要站在媽媽那邊幫忙解任Andy的董事職務？」同時也戲稱家寧此手段為切割刀法、受虐兒戲法，「這次總算有律師願意具名，給過！」

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