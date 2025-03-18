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娛樂 日韓

很「H」餒 日本最強小麥肌肉體今井美優出道拍AV

擁有「H罩杯」的日本寫真女星今井美優，宣布轉戰AV界。（翻攝自IG）擁有「H罩杯」的日本寫真女星今井美優，宣布轉戰AV界。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕擁有「H罩杯」的日本寫真女星今井美優，五官可愛，最誘人的還是火辣真材與小麥色肌膚，她甚至被封為「令和時代最強的小麥肌Body寫真偶像」，這麼好的條件讓AV片商Moodyz也看上她，特別邀請她拍AV，並瘋狂宣傳她是「超新人」。

寫真女星今井美優宣布出道，讓許多老司機感到非常興奮。（翻攝自IG）寫真女星今井美優宣布出道，讓許多老司機感到非常興奮。（翻攝自IG）

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今井美優先前是寫真女星，火辣身材早就受到認可，她甚至辦過見面會。只不過拍AV，還是第一遭。今井美優健康的小麥色肌膚替她吸引了一票老司機，加上她的身材屬於「肉感」比較重的類型，給人一種豐滿、滋潤的感覺。加上她有一雙H罩杯渾圓巨乳，看起來相當性感、誘人。

雖然今井美優的胸圍達「H罩杯」卻不會給人壓迫感，而且她拍片時很快就能進入狀況，出到消息一出，許多人都覺得她必定是未來的AV女王。

AV女優界的超新星今井美優。（翻攝自X）AV女優界的超新星今井美優。（翻攝自X）

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