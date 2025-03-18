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王力宏當場落淚！婚變重創形象「日子艱難」泣揭復出關鍵內幕

王力宏日前在南昌開唱時當場落淚。（翻攝自微博）王力宏日前在南昌開唱時當場落淚。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」王力宏近期展開全新的個人巡迴演唱會，首站選定在中國南昌開跑，2021年因婚變風波重創演藝事業，如今他挺過來並且東山再起，回首這段往事讓他不禁淚灑舞台，更有感而發地說，「感謝大家帶我走出那段最艱難的日子。」看得台下的所有粉絲心疼不已，同時也紛紛以尖叫聲給予鼓勵。

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王力宏2021年12月遭前妻李靚蕾「毀滅式爆料」，身陷婚變風波導致螢幕形象遭受重擊，也連帶讓演藝事業全面停擺，當時得到的第一個商業演出的城市即是中國南昌，他才因此得以於2023年在當地憑拼盤演唱會正式復工，成為他因故消失眾人眼前2年後，再重啟音樂事業版圖的重大關鍵。

王力宏淚謝粉絲伸出援手，給予支持並拉了他一把。（翻攝自微博）王力宏淚謝粉絲伸出援手，給予支持並拉了他一把。（翻攝自微博）

如今，王力宏順利挺過婚變風波，不僅一甩昔日的過往雲煙，演藝工作更是逐漸回溫，回首種種經過，讓他日前在巡演舞台上當場落淚哽咽地說，「南昌是第一座城市，告訴我『二哥，你可以來這邊唱歌』，南昌拉了我一把，南昌永遠是我的英雄」、「在我最無助的時候，南昌，你們拉了我一把，我永遠會記得，感謝大家帶我走出那段最艱難的日子。」

「南昌就是最好的地方，是我的英雄城！」王力宏表示，這也是巡演首站選則在南昌的主要原因，然而對於滿場的粉絲支持，他也感性說道，「看到台下的你們，就像很久沒見的家人一樣，很想衝下去抱你們。」、「我絕對沒有愛錯你們，你們沒有愛錯我！」引起台下一片尖叫歡呼。此外，王力宏的父母也特地親臨現場力挺兒子事業全新的開始。

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