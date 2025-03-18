奧斯卡影帝級的演技交鋒！《復仇反擊戰》跨國拍攝超壯觀搶先看

奧斯卡影帝雷米馬利克在《復仇反擊戰》再度化身科技高手。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕開春動作鉅獻《復仇反擊戰》集合奧斯卡影帝雷米馬利克與曾問鼎奧斯卡影帝的勞倫斯費許朋同片較勁，今（18）日曝光最新海報及60秒搶先看預告，除了跨國拍攝超壯觀場景盡收眼底，緊張刺激的動作場面、令人大呼過癮的爆破特效、引人入勝的懸疑鬥智情節，也是電影精彩看點。

勞倫斯費許朋（左）首度和雷米馬利克合作《復仇反擊戰》，兩人戲裡戲外皆如師徒。（二十世紀影業提供）

影帝雷米以在《波希米亞狂想曲》中惟妙惟肖模仿皇后合唱團一代歌王佛萊迪墨裘瑞及深情演出擄獲人心獲獎，勞倫斯除了《駭客任務》中的經典演出，也曾因在《與愛何干》中扮演真實音樂人物、歌后蒂娜透納同樣叱吒樂壇的狂暴丈夫艾克入圍奧斯卡影帝，兩人首度演技交鋒，戲裡戲外皆如師徒，傳承意味相當濃厚。

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《復仇反擊戰》今曝光正式海報（左為中文版，右為美版）。（二十世紀影業提供）

《復仇反擊戰》IMAX款海報（左）及Dolby款海報。（二十世紀影業提供）

該片橫跨英國、法國和土耳其等國大場面拍攝，曾在熱門影集《駭客軍團》中飾演高科技鬼才主角的雷米，這次再度化身科技高手，有感而發地說：「這個角色是《駭客軍團》主角的進化版，他透過痛失愛妻，來發掘妻子當初看上自己的過人特質，卻也觸發了他十分震撼又具爆發力的極端手段。」《復仇反擊戰》將於4月11日在台上映。

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