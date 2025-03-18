佩佩豬媽媽驚傳流產！「死胎渾身血」照片曝光 網友全傻眼

佩佩豬媽媽被網友瘋傳流產。（翻攝自Threads）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕英國知名動畫《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）在兒童圈享負盛名，今年2月佩佩豬一家與《英國早安》新聞現場連線，豬媽媽對著全英國民眾開心宣布懷孕喜訊，沒想到這2日社群上卻瘋傳「豬媽媽流產照」，照片中豬醫生抱著小豬仔渾身是血的照片，不過詭異的是，豬爸爸竟在畫面最右邊看著豬媽媽露出笑容，而另一張圖則是豬爸爸被熊貓警察帶走，腳邊竟掉落了一瓶藥罐，疑似就是墮胎藥，獵奇內容嚇壞網友。

網傳佩佩豬爸爸疑似餵墮胎藥導致豬媽媽流產。（翻攝自Threads）

Threads上有名網友曬出佩佩豬動畫截圖，圖片中豬媽媽躺在手術台上嚎啕大哭，旁邊的兔子護士則手捧著豬媽媽的第三胎，身上布滿血跡，女兒佩佩和兒子喬治則一臉擔憂的站在一旁，網友解釋照片意思是豬豬爸爸給豬媽媽吃了墮胎藥還偷笑，「豬媽媽流產了，豬爸爸現在被警察抓走了，我再也不相信任何卡通了，這世界好陰暗。」

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不過該組圖片應是網友的惡搞，因官方社群也對外表明，佩佩豬一家新成員將在今年6月登場，但這樣的「惡搞消息」也顯示佩佩豬媽媽懷孕一事，已經突破了小孩卡通領域，讓大人也相當關心此事。

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