前AV影后相澤南結婚了 尪是演藝圈大咖

日本前AV影后相澤南有「灰姑娘影后」、「小惡魔」稱號。（翻攝自相澤南IG）

〔娛樂頻道／台北報導〕有「灰姑娘影后」、「小惡魔」稱號的日本前AV影后相澤南，前年在台灣宣布退役，這2年多次往返台灣、香港發展個人事業，17日被爆結婚了，對象是日本演藝圈知名經紀公司Burning Production社長周防彰悟。

AV達人一劍浣春秋昨發文爆料相澤南老公周防彰悟今年49歲，稱他所屬經紀公司旗下有鄉廣美、内田有紀、稻森泉等知名藝人，最讓外界津津樂道的是，相澤南婚後直升經紀公司副社長、同時也在周防彰悟擔任大股東的琉球高爾夫俱樂部的營運公司擔任要職。

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去年6月相澤南來台，受訪表示不後悔離開成人界。（翻攝自相澤南IG）

去年6月，相澤南在引退屆滿1週年來台，當時受訪表示不後悔離開成人界，因為有許多計畫進行中，當時她來台與男粉絲互動，分享理想型的老公，大方透露比起自戀的「普信男」（條件普通，卻自信的男人），對優柔寡斷的「M男」更有感，甚至願意包容，昨傳出升格人妻後，大批粉絲都送上祝福。

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