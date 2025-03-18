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娛樂 最新消息

要求金賽綸用加密軟體聊天 金秀賢為何這樣做？

金賽綸家屬委託律師17日出面召開記者會。（翻攝自YouTube）金賽綸家屬委託律師17日出面召開記者會。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故韓星金賽綸不幸在上個月過世，得年24歲，家屬委託律師17日出面提出2大訴求，除正式向YouTuber李鎮浩提告毀損名譽罪，另外也要求韓星金秀賢正式道歉，承認2人交往、公司聲明說謊。

勁爆的是，金賽綸家屬昨召開記者會委託YT節目《橫豎研究所》主播金世義及防止南韓藝人輕生協會會長權英燦抖出更多內幕，驚爆金秀賢與金賽綸交往期間，要求她用加密通訊軟體Telegram聊天，以避免被媒體查出2人秘戀。

金賽綸（左）和金秀賢之間的事，是目前全亞洲最關注新聞。（翻攝自YouTube）金賽綸（左）和金秀賢之間的事，是目前全亞洲最關注新聞。（翻攝自YouTube）

此消息曝光後，一整天在南韓網路炸鍋，大批網友震驚質疑：「誰家好人和女朋友聊天用加密通訊軟體啊」、「很明顯案情不單純，為什麼他要這樣做」。

金賽綸家屬委任律師昨說，金秀賢曾要求金賽綸在Telegram上和他聊天，且不要使用KakaoTalk，顯示另有不能說的秘密。據調查，Telegram具備加密功能，使用者可以相互交換加密與自毀訊息，然後傳送相片、影片等所有類型檔案，避免讓外界窺探。

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