（專訪）李國修最後的女弟子！季芹喊愧對恩師：師兄姐都得獎了

季芹出道超過30年，好表現有目共睹。（興揚電影提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕季芹在電影《夜校女生》中演繹出一位望女成鳳的母親，演技獲得金馬執委會執行長聞天祥認證是「金馬遺珠」，季芹接受專訪感謝大家對她的肯定，不過坦言對拿獎並沒有太大的慾望，唯一的遺憾可能是眼看曾經的師兄、師姐獲獎無數，身為李國修最後一位女弟子的她接受專訪，忍不住吐露心聲「覺得有一點對不起老師」。

季芹年紀輕輕就出道，到現在還有人叫她「季妹妹」。（資料照）

現年48歲的季芹演藝成績有目共睹，年僅15歲就出道的她，「季妹妹」形象深植人心，她分享自己的父親是中央大學歷史系教授，當年希望她能好好讀書，找份穩定的工作，拍廣告只是體驗生活，沒想到在因緣際會下加入演藝圈。回憶起學生生活，她笑說不是請假，就是上課睡覺，老師看她這麼累，竟也破例讓她睡10分鐘，等到放學下課，劇組的車子就停在校門口，曾經連續7天都沒回家，連洗澡時間都沒有，只好在片場擦澡，拍古裝的日子不算輕鬆。

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季芹結婚後專心相夫教子，對丈夫、兒女付出不遺餘力。（興揚電影提供）

結婚之後，季芹將重心轉移到家庭，偶爾上綜藝，還要忙於民宿經營，戲劇作品不算多。季芹分享，自己對於演戲不算有野心，但好希望能夠演各式各樣的角色，只是現階段仍放不下家庭，「我小孩也超愛看戲，每次接戲他們都很開心，還會說『媽媽，妳千萬不要為了陪我們不接戲，但前陣子有個戲說要拍3、4個月，我就很掙扎』。」

芹不諱言有點愧對恩師李國修。（興揚電影提供）

對於演戲，季芹感謝恩師李國修對她帶來深遠的影響，「我是國修老師最後一個按在額頭上的女弟子，我的師兄姐都在入圍、得獎，讓我有一點對不起老師。」她自認並不是量產型演員，但只要一接戲，就會全心全意投入角色當中，將所學全部運用在角色建構上，戲劇上的表演深度是李國修教給她的。季芹自認是幸運的，這幾年接戲的角色幅度滿大，為她帶來挑戰。

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