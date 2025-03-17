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娛樂 最新消息

林昶佐卸任立委後大轉性！動態曝光 Doris變「聲」黃乙玲

閃靈新歌充滿宗教意念。（出日音樂提供）閃靈新歌充滿宗教意念。（出日音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌迷期待的大港開唱，3月底登場，閃靈樂團也將加入演出陣容。另外閃靈推出新單曲《百萬遍》，主唱「Freddy」林昶佐也談到歌曲與佛學的關聯。

Freddy卸任立委後，閃靈團員開始進行新專輯的創Freddy談到：「立委卸任後我開始重讀一些以前熱愛的作品，例如叔本華、康德的哲學，楊逵、呂赫若、王昶雄的小說，發現年紀不同，體悟也更深切，依稀有了答案。《百萬遍》這首歌就是思辨後的結果。」

對於粉絲好奇閃靈新歌《百萬遍》似乎充滿佛學概念，Freddy也回應：「閃靈的音樂一直都關於輪迴跟劫難，我也一直糾結在輪迴的原點與盡頭是什麼？如果人生能重來，我們能沒有缺憾嗎？」

另外閃靈團長Doris也展現了台語演歌風格的歌喉，團員都很驚艷。她表示：「這幾年有在練，團員說我現在唱歌聲音像黃乙玲，不知道是打趣還是要給我壓力。但我自知斤兩，雖說一定會盡力，但老實講，還是滿緊張的。」

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