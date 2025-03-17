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娛樂 最新消息

看不下去！金秀賢爆交往未成年 韓星李伊為金賽綸發聲

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢到底有沒有與未成年的金賽綸交往，金賽綸家屬指證歷歷，金秀賢方矢口否認，導致現在撲朔迷離。曾在《我的出走日記》飾演大姊的李伊在X上發聲，引發熱議。

曾演出《我的出走日記》的李伊，發文聲援金賽綸。（Netflix提供）曾演出《我的出走日記》的李伊，發文聲援金賽綸。（Netflix提供）

金賽綸在金秀賢生日2月16日逝世，得年24歲，金賽綸家屬堅稱女兒未成年時就與金秀賢交往，且金賽綸生前訊息指出「當時我才16歲（滿15歲），對方則30歲」，一席話引發軒然大波。

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事件延燒至少，除了Red Velvet的Yeri曬出與金賽綸的合影之外，與金秀賢同公司的薛仁雅為退追金秀賢，把追蹤都歸零，而李伊則在個人X上寫著「9歲是個還什麼都不懂、任憑父母擺佈的孩子，15歲就該什麼都懂，被當作花蛇對待嗎？」雖然沒有指名道姓，不過金賽綸在9歲出道，聲稱15歲與金秀賢交往。

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所謂的「花蛇」，韓網解釋是指利用美色詐財，以身體換取金錢的拜金女。在金賽綸曬出與金秀賢的合影後，被抨擊是想要蹭熱度，甚至自導自演製造話題，結果金賽綸家屬透露，原來是遭公司過河拆橋，要求支付7億韓元違約金，金賽綸聯絡不到任何人，不得已才用曝光親密照獲得關注，沒想到卻遭到批評，淪為人人喊打的過街老鼠，最後選擇結束自己的生命。

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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