具荷拉金賽綸都離世...韓女星陷低潮悲喊「我再活一下就走」

韓女星具荷拉、金賽綸接承受不住網路暴力選擇結束生命。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演藝圈網路霸凌事件層出不窮，導致許多藝人因壓力過大罹患憂鬱症，最終走上絕路，最近5年南韓演藝圈接連迎來雪莉、具荷拉、金賽綸等人的離世消息，痛失三名優秀女星。在這敏感的節骨眼，女星韓瑞希也突然IG喊「我再活一下就走」，精神狀態引外界擔憂。

韓瑞希長年承受不少網路暴力。（翻攝自IG）

韓瑞希在IG發出與具荷拉合照，寫下「晚安，我的愛，這令人厭煩的世界，我再稍微活一下就過去」。（翻攝自IG）

女星韓瑞希不僅為前YG練習生，同時也傳是T.O.P前女友，長年承受不少網路暴力，她今（16）日在IG發出與已故女星具荷拉的合照，寫下「晚安，我的愛，這令人厭煩的世界，我再稍微活一下就過去」，雖是在透露思念友人之情，但不免引人擔憂她是否也想不開，在預告自己即將離開這個世界？

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