金秀賢公司女星取消追蹤 切割意味明顯

金秀賢（左）對於是否與金賽綸交往說法反覆，最終還是承認有戀愛。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢雖然認愛交往已故女星金賽綸，不過時間點還是存在極大爭議，金秀賢經紀公司Gold Medalist表示兩人相戀時金賽綸已成年，但金賽綸家人卻堅持兩人交往時金賽綸的確未成年。隨後兩人分手後又牽扯到金錢問題，一封存證信函無異逼死金賽綸的尖刀。Gold Medalist多度發出聲明，讓外界認為說謊不斷，不但毀了金秀賢的形象，就連代言也一個接著一個丟，如今和金秀賢同公司的女星薛仁雅也有大動作。

與金秀賢同屬Gold Medalist經紀公司的女星退追金秀賢，並將追蹤名單一次清空。（翻攝自IG）

有網友發現薛仁雅退追金秀賢的社群，甚至把追蹤名單一次清空。目前輿論偏向「金秀賢因間接逼死金賽綸，隨後又不斷說謊，從否認和金賽倫交往過，直到證據曝光又改口兩人交往時金賽綸已成年」，反反覆覆的說法，讓人無法再相信金秀賢及其經紀公司Gold Medalist。

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Gold Medalist為金秀賢和表哥李沙朗共同持有，創立後與演員金秀賢、徐睿知（已離開）、金賽綸（已故）簽約，現旗下藝人男性有：金秀賢、崔顯旭、金秀謙、崔輔根、李彩玟、金盛浩等人；女性則有：薛仁雅、劉垠知、金施恩等。

薛仁雅目前社群平台狀況。（翻攝自IG）

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