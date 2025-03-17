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娛樂 最新消息

安心亞突收爺爺過世噩耗 曝「祖孫相處少」一輩子的遺憾

《火車來去》王董（楊烈飾）終於和文秀（安心亞飾）、文娟（張育綺飾）相認。（華視、公視台語台提供）《火車來去》王董（楊烈飾）終於和文秀（安心亞飾）、文娟（張育綺飾）相認。（華視、公視台語台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025台語生活情感劇《火車來去》昨（16）日晚間8點公視臺語台、10點華視主頻播出第十三集、第十四集，在華視與公視臺語台收視雙雙創下亮眼成績，神秘人物王董（楊烈飾）在田南小鎮受到文秀（安心亞飾）一家人無微不至的照顧，並決定收文秀當乾孫女，而此時文秀也發現王董會爸爸李安全（伊正飾）傳授給她的拳法，原來他就是自己的親阿公！12年來的思親之情再難掩飾，血脈相連的羈絆能一償團圓的夢想嗎？

安心亞感謝粉絲們一路以來的陪伴。（華視、公視台語台提供）安心亞感謝粉絲們一路以來的陪伴。（華視、公視台語台提供）

《火車來去》本週播出內容感人肺腑，歷經波折後，王董終於和文秀、文娟相認，文秀特別請文娟拿出家中珍藏的老照片，與王董一同分享這些年來和家人的點點滴滴。聊到屬於自己的珍貴回憶，安心亞表示：「從出道到現在，粉絲送的卡片我都有留存下來。」前陣子在整理時，過往的回憶一一浮現，粉絲們的文字讓她感動不已，心中滿是溫暖。安心亞感性說道：「真的很感謝粉絲們一路以來的陪伴。」

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許孟哲分享自己小時候因為害怕而用力咬爸爸手臂的故事。（華視、公視台語台提供）許孟哲分享自己小時候因為害怕而用力咬爸爸手臂的故事。（華視、公視台語台提供）

許孟哲也有感而發，笑稱：「小時候跟著家人去迪士尼，坐雲霄飛車的時候，我因為害怕，就轉頭咬了爸爸的手臂。」回想起當時的情況，許孟哲記憶猶新表示：「我是真的全力咬，完全沒鬆口，爸爸手上的印子維持了好幾天。」主演們和家人、粉絲間的暖心片段，和《火車來去》中角色們的溫情故事相互輝映，串起了一篇篇美好的回憶。

鍾承翰回望小孩子出生時的那抹笑容，讓他覺得既感動又溫暖。（華視、公視台語台提供）鍾承翰回望小孩子出生時的那抹笑容，讓他覺得既感動又溫暖。（華視、公視台語台提供）

在《火車來去》中，王董的身世揭曉，家人間時隔多年終於能相聚，讓觀眾們都紅了眼眶。談到家人間的羈絆，鍾承翰真情流露稱：「小孩子出生的時候，我就抱著她，靜靜的看著他。」孩子回望時那抹笑容，既感動又溫暖的笑，至今仍深深的刻在他的記憶裡。

安心亞回想起和爺爺的回憶，感性表示：「小時候爺爺送我去坐車的樣子，記憶越來越模糊，但卻依然清晰記得他牽著我的手的畫面。」後來因為唸書越來越少回台中，突然收到爺爺過世的消息，安心亞難過表示：「我應該要常常回去看他的，錯過這麼多相處時間，是我一輩子的遺憾。」兩位主演分享和家人間的深厚羈絆，讓觀眾們看到他們有別於劇中角色的感性一面。

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