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娛樂 電視

孝女無誤！安心亞上戲幫剪指甲 揭楊烈「私下相處細節」

〔記者蕭方綺／台北報導〕安心亞主演的《火車來去》上週播出收視1.24再創新高，刷新公視台語台開台收視紀錄。近日劇情發展中，楊烈的真實身分耐人尋味，在揭開其真實身分前，網友紛紛猜測，他是否是安心亞、張育綺戲裡的親生阿公。而楊烈身分未揭開之前，安心亞嚴肅板著臉，不僅「管教」對方不能抽菸、是否有刷牙洗臉，甚至幫對方剪指甲畫面也相當逗趣。

安心亞（左）在《火車來去》替楊烈剪腳指甲。（公視台語台提供）安心亞（左）在《火車來去》替楊烈剪腳指甲。（公視台語台提供）

談起與楊烈私下相處情形，安心亞分享：「烈哥是一個很溫暖、親切的長輩，一直都鼓勵著我，尤其對戲的時候，烈哥的反應好多都好可愛，是個內心很可愛的阿公，跟演戲時的嚴肅很不一樣。」這樣的相處模式也恰巧符合安心亞與媽媽的相處，「我會管我媽媽吃甜食，她吃太多時我會唸她，甚至把甜食搶過來，有時候還要藏起來。」

許孟哲在《火車來去》劇中為了安心亞，脫口「父母是狗」挨打。（公視台語台提供）許孟哲在《火車來去》劇中為了安心亞，脫口「父母是狗」挨打。（公視台語台提供）

同樣與長輩相處的橋段中，許孟哲劇中為了安心亞，脫口「父母是狗」，最後被爸爸追著打的戲碼也讓觀眾忍不住會心一笑，事後許孟哲坦言要跟「爸媽」用這樣的台詞對戲一開始也有點猶豫，「當下在走戲的時候也有再三跟導演確認這樣講真的可以嗎？因為我自己也覺得真的是蠻欠揍的。」當被問到私下與家人相處方式也是這樣嗎？許孟哲笑答：「私下跟家人相處也比較像朋友，因為媽媽個性也很開朗。」

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