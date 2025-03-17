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食人族影片點擊破千萬！YTR融融「首接外景主持」羞認手很閒

《自由的旅行者》主持人棒由旅遊YouTuber融融擔綱。（八大電視提供）《自由的旅行者》主持人棒由旅遊YouTuber融融擔綱。（八大電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大電視全新實境外景節目《自由的旅行者》，主持人由近幾年活躍於新媒體，目前最炙手可熱的旅遊YouTuber融融擔綱，融融表示剛收到節目邀約時，以為是詐騙訊息，直到與製作團隊碰面，才覺得美夢成真！他興奮表示這一跨像是達成里程碑，「我從小就非常喜歡看冒險類型的外景節目，一直以來以成為行腳節目主持人為夢想，現在美夢成真，完成夢想的感覺真的是無比美好。」

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經營YouTube頻道「融融歷險記 Ben’s Adventure」，近幾年以「用旅行帶領觀眾走遍世界鮮少人去的角落」為宗旨，不僅曾到訪印尼食人族部落，還曾踏進北韓、衣索比亞、以色列等地，這次受到八大電視的青睞，接下全新外景節目《自由的旅行者》主持工作，融融興奮不已外，收到第一集的拍攝內容後，卻想到一個令他緊張的點，「我比較擔心手不知道擺哪裡，因為現在不用自己拿相機！」這是他正在習慣的過程之一。

融融首次跨界電視主持，害羞認手很閒，承諾為觀眾謀眼福。（八大電視提供）融融首次跨界電視主持，害羞認手很閒，承諾為觀眾謀眼福。（八大電視提供）

此外，還有一項令他苦惱的事，他觀察到外景節目主持人的身材都很好，他靦腆笑說：「因為自己身材不夠好，但我會想辦法請攝影師去捕捉當地身材好的，我會把他們抓進鏡頭裡，不管男生、女生，會盡力為大家謀福利，敬請期待！」

融融坦言接下節目並不害怕，因為過往經歷，讓他培養出能快速與外國人交流的技能外，他也將自己訓練得很能隨遇而安，「把自己當成一個海綿，面對不同的文化衝擊，都能輕鬆接納、應對。」總能接受任何挑戰的他，卻意外透露自己唯一會被惹怒、爆炸的點，就是「看到蟑螂的時候！」，他招認自己極度懼怕蟑螂，被問及如果旅途中遇上了，「一定會先落跑！」

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