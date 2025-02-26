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娛樂 最新消息

丁寧狂盧製作單位上《花甲》 和小鐘朝夕相處鬆口「深深愛上」

丁寧首登《花甲少年趣旅行》直呼終於等到這天。（台灣大哥大MyVideo提供）丁寧首登《花甲少年趣旅行》直呼終於等到這天。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣實境綜藝《花甲少年趣旅行10》迎來全新旅伴陣容，由小鐘、丁寧、宋偉恩與盧以恩組成花甲與少年組，結伴探索新竹的秘境之旅。除了宋偉恩之外，其他3人都是首次參加《花甲》錄影，尤其丁寧直呼，「終於等到這天」，她笑說自己很早就請公司去「盧」製作單位，希望能參加節目，「當他們決定邀請我的時候，我開心到翻過去！」

小鐘、丁寧、宋偉恩與盧以恩結伴探索新竹的秘境之旅。（台灣大哥大MyVideo提供）小鐘、丁寧、宋偉恩與盧以恩結伴探索新竹的秘境之旅。（台灣大哥大MyVideo提供）

丁寧回憶自己剛入行時做過許多外景節目，玩山玩水樣樣來，但轉戰演員後就少了這樣的機會，「所以這次一定要把握機會，來玩一波！」笑稱要玩回演員生涯錯過的時光。這趟旅程讓她最難忘的行程，莫過於冬天挑戰溯溪！丁寧驚呼：「溯溪本來就是一件很瘋狂的事，沒想到竟然還有幾個瘋狂的人願意陪我一起玩！」她形容這次體驗就像感情一樣，「傷得最重的那段記得最深。」透過這趟旅程，她也驚覺自己身體狀態維持得相當不錯，更發現演藝圈裡「瘋狂的人真的不少！」

丁寧冬天挑戰溯溪超瘋狂，盧以恩腿軟失溫。（台灣大哥大MyVideo提供）丁寧冬天挑戰溯溪超瘋狂，盧以恩腿軟失溫。（台灣大哥大MyVideo提供）

年僅23歲的盧以恩剛從大學畢業，在旅程中竟展現驚人的駕駛技術，小鐘甚至封她為「關渡女車神」、「關渡GD（Good Driver）」，小小年紀駕駛技術驚呆眾人。盧以恩透露自己一滿18歲就去考駕照，自認天生就很會開車，因此自駕旅行對她來說是最自在的享受，「所以這次旅程就算要載大家跑來跑去，也完全沒問題！」這回同樣因為溯溪有了難忘回憶，因為原本以為是「終於可以完成的夢想」，沒想到現場冷到腿軟，「超級冰水刺骨通透，回程體力不支雙腿發抖接近失溫！」她更笑曝：「宋偉恩邊走邊尖叫的樣子，讓我永遠忘不了！」

談到對旅伴的第一印象，丁寧笑說原先「非常不看好」少年組，「他們看起來軟軟嫩嫩的，還以為這趟旅程會讓我心很累！」沒想到實際旅遊後發現，少年組竟是帶給她最多樂趣的關鍵，「他們安排的行程讓我玩到好累，發現現在的孩子都很有才華，適應能力又強，跟他們相處起來完全沒有任何不舒服，也謝謝他們很能接受我這麼嘮嘮叨叨。」

她更對小鐘讚譽有加，直言這趟旅程讓人「深深愛上他」：「小鐘真的是一個太好笑又很有智慧的人，只要有他在的場子，絕對會笑到要去打肉毒！」至於宋偉恩，丁寧形容他雖然是「白富帥」，但內心卻相當成熟沉穩，「他有一種老靈魂的特質，敏感又聰明，不過這不包含在溯溪的那一段，因為他真的一直在尖叫！」

盧以恩則笑說，這趟旅程讓她發現小鐘「滿腹詩書」，不只是搞笑，還懂超多知識，讓她大開眼界！對丁寧的印象更是大翻轉，原本以為是高冷女神，沒想到私下竟然溫暖又有智慧，「真的希望我以後也可以像她一樣！」旅程結束後，丁寧感性表示：「這是送給三個孩子的媽最棒的禮物！」而盧以恩也開心直呼：「這趟旅程真的好自在，讓慢熟的我也能無壓力地放開心去玩！」《花甲少年趣旅行10》每週六晚上10點MyVideo網路跟播。

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