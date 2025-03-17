晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

這是朴恩斌？黑化當密醫殺人魔 導演嚇壞：她是不是真的瘋了

薛景求（右）在《狂魔醫徒》中對徒弟朴恩斌又愛又恨。（Disney+提供）薛景求（右）在《狂魔醫徒》中對徒弟朴恩斌又愛又恨。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕朴恩斌、薛景求主演的Disney+韓劇《狂醫魔徒》今天（17日）舉行記者會，朴恩斌徹底擺脫在《非常律師禹英禑》中的形象，在新劇化身擁有高超醫術的非法密醫，甚至還是殺人魔，展現前所未有的瘋魔演技，就連導演都嚇到了，朴恩斌則笑說：「實在不好意思請大家幫她加油。」

《狂魔醫徒》導演金楨顯（左起）、尹燦榮、朴恩斌、薛景求、朴秉恩今天一同穿上黑色套裝，出席記者會。（Disney+提供）《狂魔醫徒》導演金楨顯（左起）、尹燦榮、朴恩斌、薛景求、朴秉恩今天一同穿上黑色套裝，出席記者會。（Disney+提供）

相關新聞：（新加坡直擊）朴恩斌手指細長手術不用替身！薛景求自嘲粗壯細微動作好難

朴恩斌在驚悚犯罪劇《狂醫魔徒》中飾演天賦異稟的外科醫生鄭世玉，卻因故被薛景求飾演的指導教授崔德熙背叛，並被剝奪醫師執照，不過鄭世玉仍不願放棄醫術，潛藏於黑市繼續提供醫療支援。對於這次的演技挑戰，朴恩斌稱這是一個從來沒有嘗試過的角色類型，透露在拍攝《無人島的Diva》時收到了邀約，翻開劇本第一頁就被台詞深深吸引，雖然她自認不是愛挑戰的人，但這次毅然決然就決定接演。

朴恩斌（左）與薛景求今天一同出席《狂醫魔徒》記者會，暢談拍攝趣事。（Disney+提供）朴恩斌（左）與薛景求今天一同出席《狂醫魔徒》記者會，暢談拍攝趣事。（Disney+提供）

導演金楨顯表示，身為導演很希望能夠展現出演員不同的魅力，「當朴恩斌說要飾演大家連想都不敢想的角色時，我真的非常高興，實際上在片場看她演戲時，我心想『瘋了，真的瘋了，是不是真的瘋了啊』？」朴恩斌在片中披頭散髮，還滿身是血，將呈現什麼樣的演技令人期待。

朴恩斌（左）與薛景求在《狂醫魔徒》中本來是師徒，後來變成敵對關係。（Disney+提供）朴恩斌（左）與薛景求在《狂醫魔徒》中本來是師徒，後來變成敵對關係。（Disney+提供）

朴恩斌形容世玉是個因為對大腦與手術的熱愛而逐漸毀掉自己的人，這個衝動、無所畏懼的角色，其實有幼稚單純的一面，這與薛景求飾演的恩師崔德熙截然不同。對於與影帝薛景求的對手戲，朴恩斌稱這是兩人第一次合作，每一場戲都充滿著多巴胺的快感，受到了正向的刺激。薛景求對朴恩斌同樣讚譽有加，決定演出《狂醫魔徒》的最大原因就是因為朴恩斌要飾演這樣與眾不同的角色，讓他十分好奇且期待，此話一出，一旁的朴秉恩笑說：「沒有一點原因是因為我嗎？」薛景求回應：「你是在我之後才選中的！」引來現場爆笑。《狂醫魔徒》將於3月19日起，每週三更新兩集，並於Disney+上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中