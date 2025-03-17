這是朴恩斌？黑化當密醫殺人魔 導演嚇壞：她是不是真的瘋了

薛景求（右）在《狂魔醫徒》中對徒弟朴恩斌又愛又恨。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕朴恩斌、薛景求主演的Disney+韓劇《狂醫魔徒》今天（17日）舉行記者會，朴恩斌徹底擺脫在《非常律師禹英禑》中的形象，在新劇化身擁有高超醫術的非法密醫，甚至還是殺人魔，展現前所未有的瘋魔演技，就連導演都嚇到了，朴恩斌則笑說：「實在不好意思請大家幫她加油。」

《狂魔醫徒》導演金楨顯（左起）、尹燦榮、朴恩斌、薛景求、朴秉恩今天一同穿上黑色套裝，出席記者會。（Disney+提供）

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朴恩斌在驚悚犯罪劇《狂醫魔徒》中飾演天賦異稟的外科醫生鄭世玉，卻因故被薛景求飾演的指導教授崔德熙背叛，並被剝奪醫師執照，不過鄭世玉仍不願放棄醫術，潛藏於黑市繼續提供醫療支援。對於這次的演技挑戰，朴恩斌稱這是一個從來沒有嘗試過的角色類型，透露在拍攝《無人島的Diva》時收到了邀約，翻開劇本第一頁就被台詞深深吸引，雖然她自認不是愛挑戰的人，但這次毅然決然就決定接演。

朴恩斌（左）與薛景求今天一同出席《狂醫魔徒》記者會，暢談拍攝趣事。（Disney+提供）

導演金楨顯表示，身為導演很希望能夠展現出演員不同的魅力，「當朴恩斌說要飾演大家連想都不敢想的角色時，我真的非常高興，實際上在片場看她演戲時，我心想『瘋了，真的瘋了，是不是真的瘋了啊』？」朴恩斌在片中披頭散髮，還滿身是血，將呈現什麼樣的演技令人期待。

朴恩斌（左）與薛景求在《狂醫魔徒》中本來是師徒，後來變成敵對關係。（Disney+提供）

朴恩斌形容世玉是個因為對大腦與手術的熱愛而逐漸毀掉自己的人，這個衝動、無所畏懼的角色，其實有幼稚單純的一面，這與薛景求飾演的恩師崔德熙截然不同。對於與影帝薛景求的對手戲，朴恩斌稱這是兩人第一次合作，每一場戲都充滿著多巴胺的快感，受到了正向的刺激。薛景求對朴恩斌同樣讚譽有加，決定演出《狂醫魔徒》的最大原因就是因為朴恩斌要飾演這樣與眾不同的角色，讓他十分好奇且期待，此話一出，一旁的朴秉恩笑說：「沒有一點原因是因為我嗎？」薛景求回應：「你是在我之後才選中的！」引來現場爆笑。《狂醫魔徒》將於3月19日起，每週三更新兩集，並於Disney+上線。

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