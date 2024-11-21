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娛樂 日韓

（新加坡直擊）朴恩斌手指細長手術不用替身！薛景求自嘲粗壯細微動作好難

〔記者許世穎／新加坡報導〕韓國影帝薛景求、朴恩斌、導演金政鉉一同出席韓劇《狂醫魔徒》在2024華特迪士尼亞太內容發布會的記者會，首次出席海外記者會的朴恩斌直說自己一直想演醫生，對於和薛景求合作感到相當安心。

韓國影帝薛景求、朴恩斌、導演金政鉉一同出席韓劇《狂醫魔徒》記者會。（記者許世穎攝）韓國影帝薛景求、朴恩斌、導演金政鉉一同出席韓劇《狂醫魔徒》記者會。（記者許世穎攝）

劇中朴恩斌飾演一名飽受折磨的神經外科醫師，在與薛景求飾演的指導前輩爆發衝突之後，發現自己被棄置一旁，因此開始執行非法手術，直到再度遇見對方。

朴恩斌透露第一次讀到劇本時，覺得角色的設定和構思非常有趣，「我非常好奇這個角色的內心世界，究竟是以什麼樣的心態生活的。相信觀眾們在觀看後，也會對這些角色如何碰撞產生好奇，直到最後，這些疑問都會得到解答。」

除了能夠演出醫生非常興奮，朴恩斌也表示「最重要的是能與薛景求前輩一起演戲讓我感到非常安心。」同樣首度飾演外科醫師的薛景求表示：「這是第一次演這樣的職業，對我來說很陌生。在進入手術室之前，每一個動作都有流程，連換上手術服的順序都有。」

薛景求透露，拍攝過程每次都有來自大學的神經外科教授在現場當顧問，「直到拍攝結束都會檢查並指出問題，還給了我很多建議，這讓我能夠完成這個角色。」他也分享，第一次拍攝手術場景時很困難，「因為我的手比較大而且粗壯，所以拿著鑷子做細微的動作很難。」

朴恩彬接著表示：「我們很注重現實主義，但在劇情上有些地方可以進行調整，並且我們與劇組進行了協商。」至於手術戲，她笑言：「我的手指很細長，所以我沒有使用替身，直接自己完成了拍攝，當時我也在想，這樣能放進畫面裡嗎？」但給予她建議的教授說，不管是實習生還是她，做起來應該沒什麼太大區別，「這讓我充滿信心。這是一個很特別的經歷。」

導演金政鉉也說，雖然觀眾過去都看過兩人演出，「但他們這次的表現會讓大家大吃一驚！」《狂醫魔徒》將於2025年3月於Disney+ 獨家上線。

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