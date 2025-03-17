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娛樂 最新消息

都敬秀狂看周杰倫！曝韓版《不能說的·秘密》結局：很衝擊

都敬秀確認演出《給我一首琴的時間》之後，又再次重溫《不能說的·秘密》，大讚非常有趣，深受感動。（達志影像）都敬秀確認演出《給我一首琴的時間》之後，又再次重溫《不能說的·秘密》，大讚非常有趣，深受感動。（達志影像）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕韓國天團EXO的主唱都敬秀主演韓版《不能說的·秘密》，在《給我一首琴的時間》飾演男主角宥俊，都敬秀接受台灣媒體採訪，透露非常喜歡《不能說的·秘密》，年紀尚小時就看過，且還二刷、三刷了好幾次，所以在接到邀約之後，毫不猶豫就答應演出，且再次重溫了原版電影，依舊深受感動。

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都敬秀戲外完全不會彈奏鋼琴，在《給我一首琴的時間》以超強演技說服全場。（網銀國際影視提供）都敬秀戲外完全不會彈奏鋼琴，在《給我一首琴的時間》以超強演技說服全場。（網銀國際影視提供）

周杰倫飾演的葉湘倫是個鋼琴天才，戲外的都敬秀雖然唱功驚人，卻對鋼琴一竅不通，他坦言只有不到一個月的時間練習鋼琴，所以比起練習鋼琴，花更多時間在觀察鋼琴家在真實演奏時的動作和表情，他不諱言為了拍攝，僅練習了曲子的部分片段，並歸功替身鋼琴家幫了很多忙。

都敬秀分享在演出《給我一首琴的時間》時，更加注重在角色的情感上，果然成功展現出獨有的純愛魅力。（網銀國際影視提供）都敬秀分享在演出《給我一首琴的時間》時，更加注重在角色的情感上，果然成功展現出獨有的純愛魅力。（網銀國際影視提供）

除了鋼琴之外，都敬秀的「眼神演技」獲得不少觀眾好評，都敬秀指出，雖然對於扮演天才鋼琴家有壓力，但其實花了很多時間在思考男主角「宥俊」的情感以及電影想要傳達的情緒，這是他第一次演出浪漫愛情片，為了符合這個片型，更加注重如何帶出角色感性的一面。

《給我一首琴的時間》的故事最後，宥俊最後的選擇令人動容，都敬秀覺得宥俊十分勇敢，多少感到有些衝擊，「但同時也覺得這個選擇非常帥氣，但如果是我自己的話，應該不會像宥俊那樣選擇留下父母，自己回到過去的。」

都敬秀演出韓版《不能說的·秘密》，讀《給我一首琴的時間》劇本時，奇幻浪漫十分吸引他。（達志影像）都敬秀演出韓版《不能說的·秘密》，讀《給我一首琴的時間》劇本時，奇幻浪漫十分吸引他。（達志影像）

《不能說的·秘密》的女主角路小雨是由桂綸鎂演出，而韓版飾演女主角貞雅的則是元眞兒，在片中與都敬秀有不少扣人心弦的演出。都敬秀分享，在認識元眞兒之前對她的印象是安靜、冷靜，「但在拍攝過程中熟悉後，我發現她是一個充滿能量、非常活潑的人。我覺得元眞兒演員的性格很好地體現了貞雅這個活潑的角色，和她一起拍攝的過程非常愉快。」

最後記者好奇，《不能說的·秘密》中的台詞「從我這邊到你那邊，一共五步」十分受到歡迎，那麼請都敬秀挑選《給我一首琴的時間》中希望名留青史的台詞？他選擇「無論妳身在何處，我都會陪在妳身邊」，對這句台詞似乎心有戚戚焉。電影已在台上映。

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