《夜校女生》賣破1000萬票房！陳姸霏自招很欠揍：季芹是不是想打我

季芹（右）、陳姸霏合體宣傳《夜校女生》，陳姸霏自嘲「季芹應該想揍她」。（興揚電影提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕青春校園愛情電影《夜校女生》全台票房賣破1000萬，季芹、陳姸霏母女檔合體宣傳，陳姸霏卻自招很欠揍：「我媽還想問季芹姐，是不是很想揍我！」

季芹、陳姸霏在片中飾演一對母女檔，難得同台出席映後宣傳，昔日青春偶像的季芹此次在《夜校女生》飾演陳姸霏的媽媽，她大方表示沒關係，「無論是演媽媽或者是殺人犯，這對演員來講是一件很幸福的事情，因為可以嘗試各種不同的變化」。

請繼續往下閱讀...

季芹在《夜校女生》有精彩的演出，是觀眾公認最大哭點。（興揚電影提供）

陳姸霏則爆料自己媽媽曾跟她開玩笑說，「跟芹姐在拍攝的時候，她是不是跟我一樣很想揍妳？」並自招從小就是欠揍的小孩，所以在拍母女吵架那場戲的時候，才覺得小時候真的很不懂事，為什麼媽媽總是要規定這規定那，拍完才知道父母的用心良苦，媽媽也是看完才跟她告白，「小時候這樣管教，是希望姸霏少走些冤枉路」。

樂儀隊學姐「攜槍」與學妹項婕如相見歡。（興揚電影提供）

《夜校女生》上映迄今勾起許多人的青春回憶，甚至有已經畢業30年的學姐，當年也曾在樂儀隊有美好回憶，特地帶著滿滿的青春印記，已經30歲的「儀隊槍」來到電影院支持電影，還與苦練一個多月樂儀隊的「學妹」項婕如相見歡。《夜校女生》現正熱映中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法