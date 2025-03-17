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彭佳慧被Ella爆料「梅開四度」？避談金秀賢 男神是玄彬

金曲歌后彭佳慧今日宣布好消息。（記者潘少棠攝）金曲歌后彭佳慧今日宣布好消息。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后彭佳慧今（17日）宣布好消息，6月7日將第四度站上台北小巨蛋舉辦「一路這樣愛過來」演唱會，她笑說Ella說她「梅開四度」擁有小巨蛋，至於現實生活中，彭佳慧是否渴望「梅開二度」？她也給了答案。

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彭佳慧感性談到：「今年唱29年了，為什麼都唱不膩，沒想到可以唱第四次的小巨蛋，心情戰戰兢兢。」談到準備演唱會壓力最大的環節，她說還是在準備歌單這方面。

彭佳慧直言，完全沒有考慮「梅開二度」。（記者潘少棠攝）彭佳慧直言，完全沒有考慮「梅開二度」。（記者潘少棠攝）

之前彭佳慧曾被拍到和緋聞男友Ken一起去吃薑母鴨，今天透露對方以前曾幫她燉雪梨冰糖護嗓，至於她是否會考慮「梅開二度」？她表示：「完全沒有考慮，我現在很好，自己對自己和孩子負責，這狀態目前滿舒適。」

被問到金秀賢相關話題，她則說：「對我們而言都是外人，不知道如何回答。」（記者潘少棠攝）被問到金秀賢相關話題，她則說：「對我們而言都是外人，不知道如何回答。」（記者潘少棠攝）

工作之餘，彭佳慧也會利用時間追劇，她談到已看過《淚之女王》，但被問到金秀賢相關話題，她則說：「對我們而言都是外人，不知道如何回答。」另透露心中男神是玄彬，笑說：「會去看他的大看板，跟女兒說：『很帥吧！』沒想到女兒問：『這阿北是誰？』他滿帥的，給女生一些幻想，追劇是生活中滿必要的事情。」

除了將再站上小巨蛋開唱，彭佳慧新歌《總有一首歌會提醒我愛你》也將在3月18日上線，另外彭佳慧演唱會門票購票採會員實名制，門票將於3月21日中午12點開賣，實名制詳情與規定請見寬宏售票系統，購票可洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商。工作人員拱彭佳慧，如果門票完售她就要穿比基尼登台唱歌，她則開玩笑說歌迷會想看她穿比基尼嗎？

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