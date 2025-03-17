彭佳慧創作《歸來》藏心願 對唱Ella圓夢

彭佳慧（左）和Ella合唱默契十足。（客家委員會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后彭佳慧前晚和Ella、王若琳等多位歌手一起在高雄流行音樂中心參與「歸心」演唱會，Ella熱唱之後開撩粉絲：「高雄有點熱、太陽大，我不能穿太多。」接著脫掉黑色外套展現性感，引來全場尖叫。

Ella問歌迷：「應該想聽聽經典歌曲吧？既然你們尖叫聲誠心誠意，那我就全心全意回覆你們。」一連獻唱《熱帶雨林》、《Super Star》等組曲，另外也演唱動感舞曲《來個蹦蹦》，帶領全場跳起來。

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家鄉同樣在屏東麟洛的彭佳慧與Ella合體對唱客家歌《歸來》，彭佳慧透露：「我在創作這首歌時，就在想有沒有一天可以夢想成真與Ella合唱這首歌。」這次終於圓夢。

Ella則透露：「練這首歌時，真的忍不住掉眼淚，旋律一響起就想起阿公阿嬤跟我講客家話的場景，好親切、好溫暖。」

王若琳除演唱《茶金》插曲《You’re Breaking My Heart》，也首度呈現充滿詩意的全客語歌曲《詩的第一行》，並獻唱經典曲《親密愛人》和《我只在乎你》。

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