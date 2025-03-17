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《米奇17號》連霸全台雙週冠軍！伏蟲媽媽關鍵人物竟是法國名模

羅勃派汀森主演《米奇17號》蟬聯全台雙週票房冠軍。（翻攝自YouTube）羅勃派汀森主演《米奇17號》蟬聯全台雙週票房冠軍。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《寄生上流》奧斯卡名導奉俊昊與男神羅勃派汀森合作新片《米奇17號》，在台上映繼首週與美國同步奪冠後，上週末（3月14至16日）再以台幣989萬元蟬聯雙週冠軍，累計票房已破台幣3700萬元。

《米奇17號》於6日在台上映，立刻刷新奉俊昊在台開片紀錄，上映4天全台便衝破台幣2000萬元，更憑著好口碑在台持續熱賣。除了台灣，目前該片的全球票房也已突破9048萬美金（約台幣29.86億元）。

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《米奇17號》的外星生物「伏蟲」大受歡迎。（翻攝自YouTube）《米奇17號》的外星生物「伏蟲」大受歡迎。（翻攝自YouTube）

片中除了派汀森以分飾不同「米奇」大展演技，最受影迷討論的自然是擁有溝通能力的外星生物「伏蟲」，導演奉俊昊先前透露，從日常汲取靈感，將可頌麵包加上犰狳搭配打造出這個全新怪物角色，日前也加碼爆料，法國女星安娜蒙格拉絲是塑造「伏蟲媽媽」角色和調性的關鍵人物。

法國女星安娜蒙格拉絲是塑造「伏蟲媽媽」的關鍵人物，日前也出席《米奇17號》巴黎首映會。（華納兄弟提供）法國女星安娜蒙格拉絲是塑造「伏蟲媽媽」的關鍵人物，日前也出席《米奇17號》巴黎首映會。（華納兄弟提供）

安娜是法國名模及演員，同時也是香奈兒專屬模特兒，導演奉俊昊表示，完全根據安娜聲音的音質挑中她，並且讓她在拍片現場同步錄製伏蟲媽媽的台詞，而其他演員也能夠當場聽到她渾厚、深沉和富有重量感的聲音從喇叭中傳出來，進一步增強了這個生物的氣場。

導演奉俊昊甚至刻意拍攝安娜眼睛的特寫鏡頭，作為演員看著伏蟲媽媽眼睛時的參考，也難怪這隻伏蟲媽媽這麼有人性，同時也展現好「眼」技。《米奇17號》全台持續上映中。

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