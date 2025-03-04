台灣這一味留下陰影？竟成奉俊昊《米奇17號》靈感來源

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡名導奉俊昊繼《寄生上流》後暌違6年推出第8部劇情長片《米奇17號》，沒想到前作曾將台灣古早味蛋糕在韓國引發的倒店風波寫入劇本，新片竟也出現相同情節！

片中由羅勃派汀森所飾演的主角米奇遭朋友陷害，投資馬卡龍甜點卻慘賠收場，為了躲債而逃往太空，淪為全宇宙最慘社畜。導演奉俊昊表示：「台灣古早味蛋糕所引發的風波，曾吸引很多人押上所有家當，沒想到一夕之間全沒了，這讓我印象非常深刻！」

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《米奇17號》於韓國搶先全球上映，刷新韓國今年開片成績，也創下羅勃派汀森在韓國最高開片成績。（華納兄弟提供）

由於《米奇17號》更加強調貧富差距、不平等的社會階級，因此導演選擇用只能在法國餐廳吃到的高級甜點馬卡龍作為新片設定，他笑說「正因為米奇跟馬卡龍格格不入，才能凸顯這股荒謬感！」，足見台灣古早味蛋糕在導演內心留下相當大的陰影，也因此再度成為他拍片的絕佳靈感來源。

電影上週於韓國搶先全球上映，開片4天累計破百萬名觀眾進場支持，狂賣超過130億韓元票房（約台幣3億元），創下韓國2025年最佳開片票房紀錄，以及主演派汀森在韓國的最佳開片票房成績。

至於相隔6年才再推出新作，奉俊昊直說在《寄生上流》獲得成功後，帶給他非常大的壓力，甚至一度寫不出劇本，成天流連在不同咖啡廳汲取靈感，而新片在韓國開片獲得成功，讓他終於能鬆一口氣。

導演奉俊昊（右）直說執導《米奇17號》成長成一個全新的自己。（華納兄弟提供）

奉俊昊笑說：「我不是米奇17號，但《寄生上流》時我是奉俊昊7號，現在的我則是奉俊昊8號！」他表示每次拍片都感到不安與焦慮，彷彿全身被撕裂，拍片過程就像死過一次、又重獲新生，成長為全新的自己。

《米奇17號》可說是奉俊昊導演功力再進化的絕佳證明，同時也融合他過去多部作品精髓，完美結合科幻片、愛情片、喜劇片等多種類型電影元素。電影將於本週四（6日）在台上映，2D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · Screen X版本同步登場。

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