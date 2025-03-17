《Sweet Home》李施昤無預警宣布離婚 情斷8年企業家尪

李施昤憑藉影集《Sweet Home》再度走紅。（Netflix提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星李施昤因在影集《Sweet Home》中飾演特部隊出身的消防員，人氣再次飆升，今（17）無預警宣布離婚，與大9歲韓國知名企業家代表趙承賢結束8年婚姻，消息震驚演藝圈。

李施昤情斷企業家尪。（翻攝自IG）

李施昤於2017年嫁給餐飲企業家代表趙承賢，兩人婚後育有1子，不時會在社群分享家庭生活，沒想到結婚8年後，雙方婚姻破裂。據韓媒報導，李施昤與丈夫在今年年初向首爾家庭法院提離婚協議，經紀公司回應表示，雙方已友好協議，目前正在進行離婚程序，由於這屬於演員的私事，其他細節則不多做回應。

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李施昤以電視劇《流星花園》及綜藝節目《我們結婚了》打開知名度，運動細胞絕佳的她，也曾一度成為拳擊手入選國家隊，獲得不少獎項，後來因傷引退。近期則是透過出演Netflix影集《Sweet Home》第 2、3 季再度走紅，沒想到卻突然拋出離婚消息，令外界震驚。

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