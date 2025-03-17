大愛劇開鏡碰花蓮餘震！金鐘女星憂生死「回不了臺北」

0403花蓮強震後，大愛劇《宇宙的源頭就是愛》2024年4月18日開鏡。左起：陳子強、徐麗雯、李玲惠校長、徐振家主任。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛電視推出全新大愛劇《宇宙的源頭就是愛》，由徐麗雯、張翰、臧芮萱、孫沁岳、劉國劭、陳子強、邱士綸、巫宗翰、陳婉婷、周姮吟、辰亞御、林輝瑝、洪淇、李孟學、梅嫦芬、周詠軒主演，三月二十四日起，週一至週五每晚八點，在大愛頻道與大愛劇場YouTube頻道同步播出。故事講述一名新任校長報到後，在中學校園引爆一顆震撼彈，老師、同學在豁然覺醒後，宛如宇宙大爆炸般看到第一道光，大家一起衝刺、提升與重生的真人真事。

大愛劇《宇宙的源頭就是愛》主視覺海報釋出。（大愛提供）

徐麗雯是少數集演員、導演、編劇、作家身份於一身的創作型才女，繼2019年跟龍劭華演出《菜頭梗的滋味》入圍第54屆金鐘獎戲劇節目女主角獎後，強勢回歸大愛劇，在《宇宙源頭就是愛》演出熱血的「李玲惠校長」角色，徐麗雯說拍戲時的休息室就在校長室旁邊，校長常常會去跟她聊天，於是有了非常貼身的觀察，徐麗雯分析李玲惠有一個「很高明的手法」，就是愛老師，再讓老師幫她去愛學生。

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該劇在花蓮0403強震兩週後開鏡，徐麗雯記得校長父親跟校長說「每一天都是新的一天，每一天都是最後一天」，也成了大家在花蓮拍戲的心情寫照，因為在拍攝過程中，極為頻繁的天搖地動，強烈到連房子都會發出聲音，整個劇組抱著用生命去成就這齣戲。餘震頻傳下，徐麗雯說不知道還會不會活著，也回不了臺北，只能待在花蓮把眼下的事情做好，一心只想「如果這是我生而為人的最後一刻，我希望可以做我覺得最有價值的事」。拍戲期間的陳子強感也在餘震中感受到兄弟情，因為劉國劭都會打電話提醒他趕快下樓避難。

而劉國劭看到劇本就跟導演說「這劇本是不是有點假？這個愛太不真實了吧！」，因為跟他國中的親身經歷大相逕庭。劉國劭回憶國中時期在體罰的恐懼下怕到「半夜睡覺會尿床」。不過他飾演的「洪振斌學務主任」對於學生是完全沒有脾氣，包容程度超出他想像中的百倍，拍完戲後，也讓歷經打罵教育長大的他開始相信「愛的教育真的是有機會可以實踐」。

國劭（右）、陳子強（左）餘震中看見兄弟情。（大愛提供）

陳子強十年前在大愛電視的長情劇展《我們這一家》飾演「徐振家主任」的角色，主述的是徐主任岳父一家人的故事，十年後在《宇宙的源頭就是愛》再度演出同一個角色。「徐振家主任」是一位會武術專業的老師，十年前演出是還沒有李玲惠校長的時代，戲中展現徐振家自創的「大地和風拳」，有功夫底子的陳子強就受到原型人物的肯定，十年後李玲惠校長任職後，陳子強收起拳法，投入「食農教育」的任務與挑戰。

徐麗雯（右）為了與洪淇（左）跳雙人舞，拍戲期間邊地震邊練習。（大愛提供）

從親子台主持人轉入戲劇，洪淇演出表演藝術課的「張雅琪老師」，角色跟她本人有太多雷同處，讓她驚嘆「第一次接觸到一個角色這麼貼近我真實生活」。兩人從小都學跳舞，劇中的雅琪老師先天膝蓋有問題，她是在大學時期因為一個舞蹈動作造成臗骨跟骨盆錯位肌腱受損，兩人的夢想都是當舞者，都因為傷病而幻滅。劇中有一場跟徐麗雯雙舞的橋段，零基礎的徐麗雯經過特訓，拍戲前一晚「在旅館地下室一面地震一面練舞」，才跟洪淇兩人拍出一段唯美的雙人舞蹈。

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