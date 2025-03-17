香港街頭巧遇任達華 影帝一舉動.....秒被圈粉

任達華雖然貴為影帝，近年來行事風格低調且毫無明星架子。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕69歲香港影帝任達華縱橫影視圈近50年，囊括不少影帝殊榮，曾拍過許多膾炙人口電影，代表作包括電影《PTU》、《黑社會》、《文雀》、《歲月神偷》等，多年來憑藉精湛演技深受影迷喜愛。

港媒報導，任達華雖然貴為影帝，近年來行事風格低調且毫無明星架子，多次外出被粉絲捕獲要求合照，他都來者不拒積極配合，為人十分友善。16日有網友曬出一張在香港上環一間老麵店巧遇任達華並要求同框，粉絲透露任達華主動做一事讓他深受感動，大讚任達華人品極佳。

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有網友誇讚任達華平易近人，開心同框合影。（香港星島日報）

這名網友曬出與任達華合照並留言：「華哥請我午餐！中午和朋友去上環吃粉麵，偶遇華哥和店老闆，非常和善，謙遜，平易近人，沒有一點明星架子；由於店裡只收現金，我們現金不夠，朋友回公司拿現金，我則低頭吃麵，我感覺有人輕拍我的肩膀，輕聲說，慢慢吃，我已經給你買過單了。」

「我一抬頭一看是華哥，好激動，竟然給我買單了。粉麵味道很讚！華哥的為人很讚！我從來不追星，但真的被華哥的人品感動」，最後2人還在店外合照留念，照片中看到留著極短髮的任達華當日身穿深綠色棒球外套及牛仔褲，整個人毫無架子，也難怪該名網友被秒圈粉。

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