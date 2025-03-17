晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

香港街頭巧遇任達華 影帝一舉動.....秒被圈粉

任達華雖然貴為影帝，近年來行事風格低調且毫無明星架子。（香港星島日報）任達華雖然貴為影帝，近年來行事風格低調且毫無明星架子。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕69歲香港影帝任達華縱橫影視圈近50年，囊括不少影帝殊榮，曾拍過許多膾炙人口電影，代表作包括電影《PTU》、《黑社會》、《文雀》、《歲月神偷》等，多年來憑藉精湛演技深受影迷喜愛。

港媒報導，任達華雖然貴為影帝，近年來行事風格低調且毫無明星架子，多次外出被粉絲捕獲要求合照，他都來者不拒積極配合，為人十分友善。16日有網友曬出一張在香港上環一間老麵店巧遇任達華並要求同框，粉絲透露任達華主動做一事讓他深受感動，大讚任達華人品極佳。

有網友誇讚任達華平易近人，開心同框合影。（香港星島日報）有網友誇讚任達華平易近人，開心同框合影。（香港星島日報）

這名網友曬出與任達華合照並留言：「華哥請我午餐！中午和朋友去上環吃粉麵，偶遇華哥和店老闆，非常和善，謙遜，平易近人，沒有一點明星架子；由於店裡只收現金，我們現金不夠，朋友回公司拿現金，我則低頭吃麵，我感覺有人輕拍我的肩膀，輕聲說，慢慢吃，我已經給你買過單了。」

「我一抬頭一看是華哥，好激動，竟然給我買單了。粉麵味道很讚！華哥的為人很讚！我從來不追星，但真的被華哥的人品感動」，最後2人還在店外合照留念，照片中看到留著極短髮的任達華當日身穿深綠色棒球外套及牛仔褲，整個人毫無架子，也難怪該名網友被秒圈粉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中