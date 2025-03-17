逾9成票房靠中國！《哪吒2》狂吃愛國流量 聯合動畫導演戈弋踩剎車

中國動畫電影《哪吒2》登頂全球動畫電影票房榜。（新華社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）票房狂衝，眾多「愛國影迷」不惜代價的行為令外界咋舌；該片「聯合動畫導演」戈弋日前受訪卻稱，高票房不代表一切，爆紅的背後也須思考「推動文化產品提升的意義究竟是什麼」。

中共官媒《中新社》報導，戈弋說，對電影亮眼的票房成績「不可以盲目自信」，「只有理性思考，才能繼續進步」，「票房成績是曙光，最大的意義是讓我們有了更多自信。這個成績只是開始」。

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2017年成立的「上海紅鯉動畫」也是參與《哪吒2》製作的動畫業者之一，「上海紅鯉動畫」導演戈弋同時擔任《哪吒2》的「聯合動畫導演」。

戈弋說，電影永遠是為多數人服務，這是文化的魅力，「文化產品的影響力更多來自精神層面，雖然最終會有一部分反映在經濟數據上，但更深層的影響還是精神的愉悅」。

戈弋也表示，「高票房不代表一切，動畫產業的軟性影響力不容小覷」。他說，《哪吒2》爆紅背後還需要思考，推動文化產品提升的意義究竟是什麼，是看經濟效益，還是看文化效益？

據中媒報導，截至14日，《哪吒2》全球票房突破人民幣150億元（約新台幣682億元），觀影人次超過3億，其中逾9成票房來自中國。截至15日上午11時，《哪吒2》全球票房已超越《STAR WARS：原力覺醒》（Star Wars：The Force Awakens）的票房成績，挺進全球影史票房榜第5名，前4名分別是《阿凡達》（Avatar）、《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）、《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）和《鐵達尼號》（Titanic）。

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