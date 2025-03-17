趙薇穿黑色麻衣疑皈依佛門 離婚後首曬照

趙薇在宣布離婚後首曬新照。（翻攝自趙薇微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙薇2021年遭中國官方點名被列為劣跡藝人，相關作品被下架，演藝事業全停擺，港媒更曾報導她用盡方法盼能復出，卻又爆出名下股權遭凍結，8日深夜罕見更新微博動態，曬出月亮照並與網友互動，讓大批粉絲又驚又喜。

12日趙薇迎來49歲生日，當天在微博曬出個人最新照片，身穿一身黑色麻衣自拍照，並用英文寫下佛教祈願，被解讀疑似皈依佛門，而這也是趙薇離婚後首曬個人最新照片。

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綜合媒體報導，趙薇去年12月18日突在剛解禁微博宣布與前夫、富商黃有龍結束16年婚姻，外傳黃有龍欠下巨債，成為壓垮2人婚姻最後一根稻草，本月初她則曬出月亮照，被眼尖網友發現發文IP位置顯示在雲南，而她IG去年11月也曾曬出打陀螺照。

據了解，打陀螺是雲南當地盛行傳統體育活動，有人大膽推測：「趙薇近期應該都在雲南生活。」

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