晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金秀賢爆年齡造假 傳實際比金賽綸大14歲

金賽綸（左）和金秀賢之間的事，是目前全亞洲最關注新聞。（翻攝自YouTube）金賽綸（左）和金秀賢之間的事，是目前全亞洲最關注新聞。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢遭YouTube節目「橫豎研究所」抖出曾祕戀已故藝人金賽綸6年，他從原先強硬否認，又發聲明改口在女方成年後交往，引發爭議，最新爆料顯示，金秀賢又傳出實際年齡疑似造假。

「橫豎研究所」16日再爆金秀賢應為1986年2月16日出生，現年39歲，然而他踏入娛樂圈的出生卻被改成1988年，倘若虛報年齡屬實，他整整比金賽綸年長14歲，不過此消息尚未獲得當事人證實。

金秀賢脫褲洗碗照曝光，金賽綸家屬聲稱是不得已公開的。（翻攝自YouTube）金秀賢脫褲洗碗照曝光，金賽綸家屬聲稱是不得已公開的。（翻攝自YouTube）

而「橫豎研究所」前天再公開金賽綸家屬聲明，要求金秀賢承認與金賽綸未成年時交往，並公開道歉，針對Gold Medalist過去3年來多次聲稱2人未交往、3天前還否認一事致歉。家屬強調：「我們家屬，除了金秀賢、經紀公司的公開道歉之外，什麼都不要。」此事件如滾雪球般越滾越大。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中