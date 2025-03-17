金秀賢爆年齡造假 傳實際比金賽綸大14歲

金賽綸（左）和金秀賢之間的事，是目前全亞洲最關注新聞。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢遭YouTube節目「橫豎研究所」抖出曾祕戀已故藝人金賽綸6年，他從原先強硬否認，又發聲明改口在女方成年後交往，引發爭議，最新爆料顯示，金秀賢又傳出實際年齡疑似造假。

「橫豎研究所」16日再爆金秀賢應為1986年2月16日出生，現年39歲，然而他踏入娛樂圈的出生卻被改成1988年，倘若虛報年齡屬實，他整整比金賽綸年長14歲，不過此消息尚未獲得當事人證實。

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金秀賢脫褲洗碗照曝光，金賽綸家屬聲稱是不得已公開的。（翻攝自YouTube）

而「橫豎研究所」前天再公開金賽綸家屬聲明，要求金秀賢承認與金賽綸未成年時交往，並公開道歉，針對Gold Medalist過去3年來多次聲稱2人未交往、3天前還否認一事致歉。家屬強調：「我們家屬，除了金秀賢、經紀公司的公開道歉之外，什麼都不要。」此事件如滾雪球般越滾越大。

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