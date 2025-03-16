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躺著都中槍！撞名家寧母遭騷擾、謾罵 她不忍發聲......網瘋朝聖！

家寧遭前男友Andy指控聯手媽媽奪權，2人撕破臉。（圖翻攝自家寧IG）家寧遭前男友Andy指控聯手媽媽奪權，2人撕破臉。（圖翻攝自家寧IG）

〔即時新聞／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy、家寧2024年宣布分手後各自又開了頻道，日前男方突然拍片指控家寧與家寧媽媽奪走他辛苦經營10年的頻道，不僅頻道商標早早落在家寧媽媽的手裡，自己還被逼迫轉讓所有股份，大批網友、網紅紛紛聲援，痛批家寧一家冷血無情。沒想到一名網友因為與家寧媽媽撞名，遭遇私訊騷擾和惡意毀謗，讓該名網友忍不住發聲，引發鄉民朝聖。

一名女網友因為與家寧母親撞名遭騷擾、謾罵，忍不住發聲。（圖翻攝自臉書）一名女網友因為與家寧母親撞名遭騷擾、謾罵，忍不住發聲。（圖翻攝自臉書）

Andy日前公開指控家寧與其母親奪權，家寧的公司「群海娛樂股份有限公司」也發出聲明反咬Andy，雙方正式開撕。根據台灣公司網資訊，群海娛樂董事長為曾淑惠，也就是家寧媽媽，公司監察人則為家寧。

家寧媽媽的真實姓名曝光後，一名與家寧母撞名的女子連日來遭網友私訊騷擾、謾罵，忍不住在臉書發聲明：「本人並非張家寧母親也與張家寧並不認識。完全巧合同名同姓 請勿私訊騷擾及惡意毀謗，所有私訊已截圖。將保留法律追訴權。請自重！」

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事實上，該名女子的名字與家寧母並沒有完全一樣，但還是有不少不理性網友誤認。原PO的聲明曝光後引發討論，不少鄉民紛紛朝聖，「有夠倒楣的」、「來朝聖笑死，全台灣張家寧、曾淑惠全部躺著中槍」、「菜市場名」、「您曾淑惠開玩笑」、「被迫爆紅」、「臉書要找到同名同姓很多，這樣亂攻擊真的要提告」。

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