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家寧母女買網軍攻擊Andy？每篇文報酬傳「高達千元」

Andy指控前女友家寧一家將他經營10年的頻道奪走，家寧也於14日發布6點聲明反咬Andy變更營利帳戶。（翻攝自YT、IG）Andy指控前女友家寧一家將他經營10年的頻道奪走，家寧也於14日發布6點聲明反咬Andy變更營利帳戶。（翻攝自YT、IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬訂閱YT頻道「眾量級CROWD」Andy於11日列出8大罪狀指控前女友家寧一家，將他經營10年的頻道整碗端走；家寧方也於14日發布6點聲明反咬Andy變更營利帳戶，不過依舊沒公開財報。怎料近期竟出現大量網軍攻擊Andy、替家寧說話，網友紛紛質疑是由家寧母女幕後主使。

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網路上出現不少文章攻擊Andy，因文末「括號記得刪，一則1000」一句話遭網友質疑是家寧母女買網軍。（翻攝自Dcard）網路上出現不少文章攻擊Andy，因文末「括號記得刪，一則1000」一句話遭網友質疑是家寧母女買網軍。（翻攝自Dcard）

近期Dcard論壇上出現不少文章在攻擊Andy，標題包含「Andy老師在說謊」、「Andy老師好像在藏什麼」、「Andy老師有隱瞞」、「Andy也有問題吧」等，每篇文的語氣十分相似，且最後一段還有一句莫名其妙的話「括號記得刪，一則1000」，疑似是網軍複製內文後忘記刪掉就直接發出，但也有網友覺得那只是有人在惡搞。

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