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娛樂 最新消息

70位藝人扮仙神遊！鄭人碩「失約」被廣澤尊王抓包

眾星扮仙，（左起）鄭人碩、曾甜、鄭怡、賴銘偉、郎祖筠、段可風、黃鐙輝；前為賴銘偉。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）眾星扮仙，（左起）鄭人碩、曾甜、鄭怡、賴銘偉、郎祖筠、段可風、黃鐙輝；前為賴銘偉。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕搖滾宮主賴銘偉領軍「2025信仰生活節－神遊春巡」活動，影帝鄭人碩、民歌天后鄭怡、劇場女王郎祖筠、黃鐙輝等70位藝人網紅齊聚廣澤宮，以「真人扮仙」重現經典神話場景，賴銘偉為此「斷食」6日祈求活動圓滿。

鄭人碩扮演廣澤尊王。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）鄭人碩扮演廣澤尊王。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）

鄭人碩透露疫情間和朋友到廟裡走走，意外和廣澤宮結下不解之緣，「自從我來廣澤宮後，業界不管從事幕前或幕後工作的，很多人都來了。」鄭人碩與曾甜分別扮演武甲聖王與仙妃，鄭人碩表示，這是他第二次在廣澤宮的神遊春巡活動扮演廣澤尊王，「我這次是被抓回來，去年讓我跑掉一次。因為廣澤尊王原本指定要我連續扮演祂3年，結果我去年忘記這事，剛好有國外工作，所以缺席了。之前來擲筊抽籤幫我解惑去年遇到的問題，神明最後一句又指定要再給我任務，擲筊問任務是什麼，結果是我去年跑掉一年，今年要補回來！」

郎祖筠（右）與弟弟郎祖明分別扮演西王母娘娘、文財神。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）郎祖筠（右）與弟弟郎祖明分別扮演西王母娘娘、文財神。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）

郎祖筠連續兩年扮演「瑤池大聖西王金母」，本身是基督徒的她表示，一開始因為信仰不同，所以她去年是用「演員在做表演修煉」的概念去扮演西王母娘娘，「但這次我已經了解、知道程序了，而且也真的曾發生一些讓我很難解釋的事。」她苦笑去年走完遊行全身痠痛，第二天下床踩地還滾了下來，「連髖骨都在痛！」好在今年頭冠重量輕一半，「負擔」減了不少。

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鄭怡首度參與扮仙就扮「準提菩薩」，她說，去年來參與這活動就覺得「好好玩喔」，因為大家平常都稱她「民歌天后」，她當時還開玩笑說會不會明年她要扮「天后」媽祖，「結果不是，天后角色要找年輕的！所有角色全都是神明指定的！」被神明指定扮演準提菩薩後，她為此兩度親赴林口竹林山觀音寺拜拜，「第一次去時，我跟準提菩薩報告說我要扮祢，拜拜時有感受到想哭的感覺。」事後還被賴銘偉笑「妳這麻瓜突然有感應了」。

黃鐙輝（左）扮演二郎神，兒子阿寶扮演玉犬。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）黃鐙輝（左）扮演二郎神，兒子阿寶扮演玉犬。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）

黃鐙輝不僅扮演「二郎神」，讀小二的兒子「阿寶」也扮「玉犬」。他表示去年在大溪拍大愛台的戲《九如一家人》，結果他的主場景就剛好在廣澤宮旁邊，他拍完戲就來看賴銘偉順便求籤，更被欽點扮二郎神，工作已排滿到今年底的他當時回：「我可能沒空，因為我很忙」，賴銘偉說：「你放心，如果真的是你，你那天就會有空」。

最近正在拍攝台視軍旅實境節目《九條好漢在一班》的他說：「結果我今天居然有空！我明天就要進成功嶺，因為這節目是玩真的，我現在真的在成功嶺當兵，要新訓1個月，我居然還有時間出來，今天剛好休假，你看有多神！」

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