韓國演藝圈的清流 盤點「不塌房」自律韓星

金賽綸（左）和金秀賢之間的事，是目前全亞洲最注意的新聞。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近期韓國娛樂圈不平靜，「雙金事件｣還在不斷爆料中，現在最新進度金秀賢被公開下半身脫褲洗碗照，金賽綸的父親也喊話Gold Medalist不要再打電話騷擾他了！娛樂圈本來就關係錯綜複雜，其實在韓國娛樂圈也有一批非常自律的藝人存在，都有哪些人了？趕緊往下看吧。

李棟旭出道20多年來，都堅持不做與法律相牴觸的事情。（翻攝自IG）

1、李棟旭：不做違法的事情不就好了嗎

從模特兒身分出道，又以《孤獨又燦爛的神－鬼怪》在觀眾心中留下深刻印象的李棟旭，過去曾在JaeJae YouTube頻道《文明特急》說過：「身處風波不斷的娛樂圈，不做違法的事情不就好了嗎？」，當時李棟旭討論《他人即地獄》裡頭的「徐文祖」一角，表示：美化反派角色事很要不得的行為。同時李棟旭也認為演藝圈裡準則只有一條「不能做的事情，不做就行」！

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李棟旭出道20多年來，都堅持不做與法律相牴觸的事情，並覺得這件事很容易做到。他笑著說：「比起錯誤行為帶來的快樂，我的人生會因此毀掉的恐懼更大」。

韓志旼明確指出不想因為一瞬間的失誤而毀了自己。（翻攝自IG）

2、韓志旼：不想因為一瞬間的失誤而毀了自己

韓志旼同時參加了JaeJae YouTube頻道《文明特急》，該集內容當中除了李棟旭金句狂發之外，韓志旼也很認同李棟旭的看法。她覺得「無論發生了什麼不好的事，都是對我人生打擊，無論怎麼用心堆砌（挽回錯誤），我都不想因為一瞬間的失誤而毀了自己。」她也相當同意李棟旭所說，不去做那些社會不讓人做的事並不難。韓志旼更進一步說，身為公眾人物，本來就該利用自己的影響力替社會帶來正面影響，「守法」只是最基礎的一點。

申東燁說比起時機，還有更重要的，那就是「人品」。（翻攝自IG）

3、申東燁：重要的是人品

2024年申東燁在YouTube頻道《心酸的哥哥 申東燁》當中請到歌手金完宣、金請夏擔任來賓。申東燁和金完宣採訪過程中，申東燁認為「時機」對一個人很重要，他覺得會成功的人，無論時間早晚，都會變成一個成功的人，不過比起時機，還有更重要的，那就是「人品」。申東燁說：「（成功者）也有人品很差的人不是嗎？雖然不知道何時到來，但人品不好的人遲早會被逮到。成功講究時機，（做壞事）被發現也是」這段話還成為演藝圈最正直發言。

出道多年的IU可稱得上「零負評女神」。（翻攝自IG）

4、IU：要成為不讓粉絲覺得丟臉的人

出道多年的IU可稱得上「零負評女神」，帶給外界的形象，也總是有才華、溫柔、有行動力，對IU來說，最重要的就是「粉絲」，因此，她認為：要讓粉絲無論在什麼地方說「我喜歡IU」的時候，都應該要成為讓他們不覺得丟臉的人。「所以無論什麼我都要做好」IU希望所有的「Uaena」（粉絲名），提到自己的偶像的人，都能堂堂正正、抬頭挺胸，因為IU知道身為公眾人物，一旦犯錯，形象就很難挽回。

柳演錫演出的電視劇《現在播打的電話》讓他的人氣在全亞洲飆升。（翻攝自IG）

5、柳演錫：人氣就像泡沫不知道什麼時候會冷卻

柳演錫今年一開始就人氣旺旺，他演出的電視劇《現在播打的電話》讓他的人氣在全亞洲飆升。柳演錫曾經在與劉在錫共同主持的YouTube節目《只要有空》裡提到自己面對走紅的心態，他說：「人氣就像泡沫，我們都懂得，這些不知道什麼時候也會冷卻的，要時刻保持謙虛」。柳演錫先前也是韓國演藝圈有名的零負評男神，但最近有消息傳出他逃稅70億韓圜（約新台幣1.7議員），對此柳演錫經紀公司連忙站出來解釋：「一切都是稅務代理人和徵稅當局之間對稅法解釋和適用的意見有差異所引起」並表示「目前正在申請課稅前適當審查，並等待徵稅當局通知的階段」。

李準基的職業都是依靠「人氣」維持，如果對身邊的人不用真心相待，就沒代表得到人氣。（翻攝自官方NAVER POST）

6、李準基：我的身體跟精神都是想著粉絲們生活

李準基過去在《劉Quiz》聊到了「演員的基本素養」，當時他就告訴劉在錫，自己的職業都是依靠「人氣」維持，如果對身邊的人不用真心相待，就沒代表得到人氣。李準基表示自己始終記得粉絲所說「準基很老實地沒有捲入任何事件，謝謝你守護了我們的回憶」，所以他感觸很深：「我的身體跟精神都是想著粉絲們生活，因為我覺得我是他們（粉絲）的回憶倉庫，如果我稍微坍塌、或出現了刮痕，那他們的回憶也會出現刮痕。」

身為演員的李準基，認為做錯事情或是捲入負面新聞都是對粉絲的不尊重、不負責，所以他更愛惜羽毛，珍惜自己好不容易得來的人氣。

aespa成員Karina認為每天沒有遺憾的生活是最重的事。（翻攝自IG）

7、Karina：每天沒有遺憾的生活

aespa成員Karina到李泳知YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》作客，聊到她現在是偶像女團成員，變成很多粉絲嚮往的目標。李泳知問Karina成為偶像要有什麼自覺呢？Karina很肯定的表示：「首先，每天沒有遺憾的生活、第二，對身邊的人好、第三，要不懂事的活著、第四，不展示自己不好的一面、最後則是身材管理。」

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