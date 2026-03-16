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娛樂 最新消息

長得太正也是罪？「皇馬傳奇」曾孫女太美遭網暴

皇家馬德里球隊的傳奇球星普斯卡斯的曾孫女安妮，因為長得太美再加上常放送辣照，而遭酸民謾罵。（翻攝自IG）皇家馬德里球隊的傳奇球星普斯卡斯的曾孫女安妮，因為長得太美再加上常放送辣照，而遭酸民謾罵。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有「足球史上最強左腳」之稱的普斯卡斯（Ferenc Puskas），迄今仍是皇家馬德里球隊的傳奇球星，其曾孫女安妮（Ane Puskas）近日在網路上掀起熱議。定居西班牙的安妮，憑藉精緻五官與名模身材，迅速成為品牌寵兒，卻也因此招來酸民嫉妒。

名模網紅安妮（Ane Puskas），是已故足球明星的曾孫女。（翻攝自IG）名模網紅安妮（Ane Puskas），是已故足球明星的曾孫女。（翻攝自IG）

不少網民在她的IG留言攻擊，認為她「除了外貌一無所有」，甚至有人留下「妳的美貌冒犯了我」等離奇言論。有人認為是為安妮太常放送辣照，粉絲數太多，才會惹來部分道德狂酸民謾罵。

不過，擁護安妮的粉絲則反擊：「這是天生的公主優雅！」

擁有「足球史上最強左腳」之稱的普斯卡斯（Ferenc Puskas）。（翻攝自IG）擁有「足球史上最強左腳」之稱的普斯卡斯（Ferenc Puskas）。（翻攝自IG）

安妮的社交媒體粉絲數量持續增長，安妮不僅展示美貌，她更時常會在個人社群群分享曾祖父的足壇往事，試圖用影響力帶領新一代球迷重溫「皇馬傳奇」的輝煌。

安妮（翻攝自IG）安妮（翻攝自IG）

安妮也是足球控。（翻攝自IG）安妮也是足球控。（翻攝自IG）

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