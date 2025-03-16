（影）金錢萬能？ 金秀賢公司疑狂聯繫金賽綸父親「私了」

金秀賢經紀公司提出的許多要求均遭到金賽綸家屬拒絕。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢近期遭到YouTube頻道《橫豎研究所》連續爆料，被迫認愛已故女星金賽綸，金秀賢公司Gold Medalist更隔空喊話想與金賽綸母親見面，慘遭拒絕。除此之外，Gold Medalist也不斷打電話給金賽綸的父親，激怒金父，被懷疑想用錢私下「和諧」此事。韓網聽到這個消息，多數人都憤怒難擋。

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過去，金秀賢經紀公司Gold Medalist曾經三度否認兩人關係，甚至撇清爭議。不斷否認在證據不斷流出後，金秀賢經紀公司開始改口，表示兩人的確曾經交往，但強調「交往時金賽綸已成年」。橫豎研究所公開所謂「金秀賢下身未著」的照片之後，Gold Medalist認為「不應隨意公開金秀賢與已故者的私生活照」，同時表示想與金賽綸母親見面、親自拜訪，家屬表示不能接受。

《橫豎研究所》空開了金秀賢在金賽綸家洗碗的照片。（翻攝自YouTube）

昨（15）橫豎研究所又在節目中爆料，金秀賢經紀公司持續在夜間聯繫金賽綸父親，疑似有意能利用「金錢的力量」讓這件事能夠私下和解。對此，《橫豎研究所》強硬回應：「背地裡收買（金賽綸家屬）的話，我們不會放過你！」金賽綸父親也呼籲金秀賢經紀公司：別再打電話騷擾我。

金秀賢（左）先是數度否認與金賽綸交往，隨著證據曝光，改口表示兩人曾經交往過。（翻攝自YouTube）

與此同時，昨晚《橫豎研究所》在節目中爆料，表示金秀賢經紀公司不僅試圖與金賽綸母親溝通，還持續聯繫其父親，疑似希望透過金錢「私了」，讓家屬停止公開爆料。對此《橫豎研究所》強硬表示：「背地裡收買的話，我們不會放過你！」並轉述金賽綸父親的回應：「不要再聯繫我，這樣只是在折磨我。」

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