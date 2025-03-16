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娛樂 電視

粉絲排隊超過12小時！邱宇辰獨唱《Candy》：個人新歌準備中

〔記者蕭方綺／台北報導〕2024是邱宇辰的豐收年，不僅在戲劇表現大有斬獲，與哥哥邱勝翊一起推出的首支正式合唱單曲《Candy》也大受好評。他在白色情人節隔天擔任香氛品牌一日店長見面會活動，甚至有排隊超過了12個小時，貼心的他除了幫現場的大家準備巧克力，要大家一起再過一次「白色情人節」外，還在現場獻出最新單曲《Candy》的個人版首唱，現場瞬間變成大型KTV，氣氛熱鬧，他也正式公布好消息：「2025個人新歌準備中」，聽聞新歌消息現場粉絲又是一陣瘋狂。

邱宇辰出席一日店長活動。（Ease香氛提供）邱宇辰出席一日店長活動。（Ease香氛提供）

邱宇辰擔任香氛品牌一日店長，被問到對香水的使用習慣，他說：「我平常就有噴香水的習慣，也很喜歡噴香水這個儀式感，但因為我喜歡的味道範圍比較小，偏愛木質調香水，所以對於味道的選擇也特別謹慎。」

邱宇辰出席一日店長活動，粉絲熱情包圍。（Ease香氛提供）邱宇辰出席一日店長活動，粉絲熱情包圍。（Ease香氛提供）

邱宇辰近距離和粉絲互動。（Ease香氛提供）邱宇辰近距離和粉絲互動。（Ease香氛提供）

2025年邱宇辰即將有新的戲劇作品《我們六個》要跟大家見面，戲中角色機智靈活、適應力很強、獨立有自己的想法，但會有家庭遭受巨變打擊的演技挑戰，新的戲劇計畫也都陸續在準備中，提到自己的新年新希望：「希望今年有更多戲劇作品跟音樂作品可以跟大家見面，以及開啟自己的巡迴音樂會、見面會，去更多地方跟大家一起見面一起玩。」被問到最想挑戰的角色或類型，他興奮的回答：「其實我一直蠻想挑戰古裝穿越劇的希望今年有機會可以嘗試看看。」

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