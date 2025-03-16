趙露思爆不回《戀人》劇組 網揭內幕批：對工作人員不公平

〔記者蕭方綺／綜合報導〕26歲中國演員趙露思去年12月傳出拍新戲《戀人》期間病倒，中斷拍攝，全面停工休養多日，事後更證實患有失語症狀、行動不便、憂鬱症等疾病，狀態令外界憂心，如今身體狀況好轉，也復出公開工作，原先傳出3月會進組繼續補拍《戀人》，如今卻傳出不復拍的消息，立刻衝上微博熱搜掀起討論。

《戀人》由趙露思搭檔大13歲的彭冠英共同演出，自開拍以來，片場拍攝進度不斷有照片外洩。然而，有消息指出趙露思在拍攝期間遭遇「陰陽劇本」的不公平對待，導致現場需即興發揮大部分台詞，加上劇組內部矛盾，令她承受巨大壓力。

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趙露思去年底病倒引發軒然大波。（翻攝自微博）

此前有消息指出劇組為挽回趙露思，出現劇組「更換導演、更換編劇、重新梳理女主角故事線」的承諾，但近日又傳出趙露思決定不復拍的消息，「趙露思戀人不復拍」的關鍵字詞登上微博熱搜。對此，趙露思與劇組尚未作出正式回應。

對此，有網友表示，就算換了新導演與編劇，但趙露思勢必要付出更多心力去調整，這些都是極大負擔，不復拍可以理解。

但也有網友指出，該劇已完成3分之2，若停拍對其他演員及工作人員不公平，資金浪費更是可惜。更有人提議減少集數，還有網友表示，「不復拍《戀人》最倒楣的應該是彭冠英了吧」。

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