黑木華接住受傷靈魂 首開金嗓獻聲電影

〔記者廖俐惠／綜合報導〕黑木華為主演電影《被接住的思念》首度開金嗓獻唱電影主題曲，她柔和的聲音唱出角色們之間的情感，也輕輕接住每一個受傷的靈魂，黑木華有感而發：「即便身處迷惘之中，我依然能夠感受到人與人之間的真摯聯繫，這是一部悄悄推動你前進、默默陪伴你走過的電影。」

電影原先由佐佐部清執導，不過他在2020年突然離世，加上疫情肆虐，《被接住的思念》改由草野翔吾接手後才順利完成。提到選角，導演草野翔吾對黑木華讚不絕口，稱身為觀眾的他一直都很敬佩黑木華的表演，「而當我以導演的視角來看，更覺得她是一個極具魅力的人，她的表演並非刻意雕琢，而是扎根於生活，能夠呈現一種獨特的真實感。」

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黑木華首次獻唱電影主題曲《被接住的思念》照亮受傷的靈魂。（希望影視提供）

黑木華首次獻聲電影主題曲《夜明けのマイウェイ》擔任主唱，這首歌曾是1970年代播出的電視劇主題曲，這次經由音樂人富貴晴美進行編曲，以黑木華柔和的聲音，唱出角色們之間的情感，也將輕輕接住每一個受傷的靈魂。

此外，本作更集結了《飛上天空的輪胎》中村蒼、《silent》藤間爽子、放浪兄弟EXILE成員松本利夫，以及於《LAST MILE: 全面引爆》安藤玉惠等多位備受矚目的演員，攜手詮釋這部真摯動人的作品。在片中飾演黑木華摯友郷田叶海的藤間爽子也感性表示：「重要的家人、朋友、愛人，甚至那些我們再也無法見面的人，他們的相遇和陪伴，塑造了今天的我。我認為這部電影帶來了這樣溫暖和體貼的感覺，讓我重新意識到這些珍貴的聯繫，如果能在電影院與大家共同觀賞，我將感到非常高興。」電影將在3月21日在台上映。

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