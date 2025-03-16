被粉絲敲碗和伍佰搭檔BL劇 金鐘戲王害羞回應

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘迷你劇戲王李程彬白色情人節和粉絲直播互動，除了與粉絲聊天、回覆提問之外，李程彬更首次在直播中親手製作禮物送給粉絲，讓粉絲們紛紛留言直呼感動。當被問到是否也曾為對象手做過什麼禮物，李程彬笑說比較常做的是下廚，只要有時間他就會做菜或煲湯給另一半吃。

李程彬親手製作禮物送給粉絲。（東旭九翔提供）

李程彬還透露自己一直很想去一趟挪威，「自從我聽了伍佰的《挪威的森林》之後，就蠻想去一次挪威看看。」沒想到這番話讓粉絲們在後續直播中各種cue到伍佰。甚至後來有許多粉絲問他是否有機會接演BL劇時，李程彬問大家有沒有想看他跟誰合作BL劇，留言竟也被粉絲們瘋狂歪樓，不斷推薦他與伍佰合作湊CP，讓他哭笑不得，還打趣說：「這應該要看伍佰老師的意願。」

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有人問李程彬若不做演員還想嘗試什麼職業？李程彬笑說現在的話最想嘗試拍吃播影片。「因為我最近都在飲控跟健身，炸物都戒了一兩百天了，就連大家一直催更的夜市Vlog短期內也無法更新。所以要問我現在最想做的其他職業一定是吃播主題，可以好好大吃一頓，還能作為職業一舉兩得啊！」

李程彬現在最想嘗試拍吃播影片。（東旭九翔提供）

此外，此次直播李程彬親手製作簽名照相框送給粉絲，並在相片上貼上花朵、貼紙等裝飾，他透露這是他第一次做這類的手工禮物給粉絲們，希望大家會喜歡。李程彬表示「會選在白色情人節直播，是因為我在2/14情人節時發文祝大家情人節快樂，當時就收到許多粉絲的祝福，所以想趁3/14白色情人節時回饋粉絲，也順便跟大家互動聊聊天。」

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